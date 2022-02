Colo Colo Femenino se sigue armando para recuperar terreno en el Campeonato Femenino, donde en este presente mercado de pases ha realizado varios movimientos para volver al camino de los títulos en la categoría.

Como la jugada que fue presentada en las redes sociales de la institución, donde con bombos y platillos se le dio la bienvenida a Rocío Soto a su casa, tras pasar por Santiago Morning Femenino.

"¡Bienvenida nuevamente a su casa, Rocío Soto! El mayor de los éxitos para Rocío Soto en su nueva etapa con el Cacique", destacan en las redes sociales del club.

Con 12 títulos en Colo Colo, ganadora de la Copa Libertadores, seleccionada nacional, mundialista en Francia 2019, Soto llega a entregar su gran experiencia al equipo de toda su vida.

"¿Has sentido que un lugar, una acción, te hace sentir en un estado de máxima felicidad? Pues ¡SI! Siempre he dicho #soydelcolohastaquememuera y este reencuentro me vino como un anillo al dedo para volver a reencantarme. Más feliz no puedo estar", expresó en sus redes sociales.