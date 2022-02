Katherine Tapia fue confirmada como la nueva arquera de Santiago Morning femenino. Colombiana de 29 años y ex policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios en su país, también cuenta que una vez le escribió al club por redes sociales para ofrecer sus atajadas para el equipo, pero que jamás lo vieron.

La anécdota con un posteo en redes sociales de la ex policía que defenderá la portería de Santiago Morning Femenino

En pleno proceso de mercado de pases se encuentra el Campeonato Femenino, donde Santiago Morning ha confirmado a la colombiana Katherine Tapia como su nueva portera, quien llega desde el América de Cali.

Con 29 años, la arquera ha tenido una larga trayectoria en equipos importantes, donde además, ha recordado su historia como ex policía, donde en su país era parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, por seis años.

“Fue una etapa que repetiría sin lugar a dudas. Me sirve en mi vida profesional, en todos los ámbitos. Entrega disciplina, respeto y autoridad y eso me ha servido en el ámbito futbolístico. Para tener carácter y pararme en esta posición, para entrenar con mayor dedicación. Fue una etapa linda de mi vida, pero ya pasó. Pedí el retiro voluntario. En algún momento podría volver, pero no está en mis planes”, comentó Tapia en conversación con La Tercera.

La meta destaca que entre su trabajo le tocaba interactuar "con las multitudes, aglomeraciones de personas. En esos casos, se debe actuar con mucha calma. Cuando uno se pone el uniforme debe actuar así. El nuestro es el último grupo de la policía. Cuando actúa, es porque ya han pasado varios pasos. Cuando llegamos es porque las conversaciones no sirvieron. Éramos la fuerza de choque”.

Pese a eso, también le tocó vivir muchas cosas, como la de accionar un arma: "He disparado, pero en los cursos. Nunca en operativos. Nosotros no manejamos armas letales, sólo elementos disuasivos”, precisa.

El primera acercamiento

Desde la directiva conversaron con ella en la última edición de la Copa Libertadores femenina, donde fue considerada la mejor en su puesto.

“Con Santiago Morning tuve la oportunidad de hablar antes de la Libertadores de Paraguay. Me querían como refuerzo, pero le había dado mi palabra a Independiente. Conversamos ahí, me hicieron una propuesta formal, la estudié. Y acordamos que apenas terminara el torneo de Brasil, con América de Cali, íbamos a retomar. Incluso adelantamos el tema contractual”, detalla Tapia.

Eso sí, ahora más relajada con todo firmado, cuenta una anécdota que tuvo con el propio Santiago Morning, el equipo que venía siguiendo hace años para ser parte de sus filas.

“Pasó algo muy chistoso, porque cuando terminé la liga acá, le escribí al instagram del club, para ver cómo podía llegar a Santiago Morning, y no lo revisaron siquiera. Ahí les dije que tenía interés en llegar. Entonces, el club siempre ha estado bien posicionado. Es un pilar del fútbol femenino en Chile. Eso me motivó”, finaliza.