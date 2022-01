La ex policía colombiana que defenderá la portería de Santiago Morning femenino

Pese a perder la final del Campeonato Femenino contra Universidad de Chile, en Santiago Morning dieron vuelta la página pensando en los siguientes desafíos, donde en portería contarán con una arquera de calidad que cerraron en este mercado de pases: Katherine Tapia.

La colombiana de 29 años con pasos por el Atlético Nacional, América de Cali y Santa Fe, donde fue subcampeona en las Copas Libertadores de Argentina y de Paraguay, siendo la mejor arquera en la última edición, se pondrá los colores de Santiago Morning.

"Hola hinchada bohemia, es un placer para mí saludarlos, estoy muy feliz por ser parte de este hermoso club. Espero vernos pronto y hacer historia juntos, un abrazo", fueron sus primeras declaraciones en las redes sociales del club.

Eso sí, la nacida en Santa Cruz de Lorica, tiene una historia que marcó su vida, porque ella es ex policía, donde era parte del escuadrón de fuerzas especiales, donde tuvo que jugársela por completo para alcanzar su sueño.

"Fue muy difícil y no la consulté con casi nadie. Era el sueño de mi familia que fuera de la Policía, para ellos era un orgullo verme en el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios)", comentó al medio Semana.

Tapia era parte del grupo que protegía a los jugadores del Atlético Nacional, donde conoció a René Higuita, quien la bautizó como su hija por el pelo y donde, además, conoció al arquero argentino Franco Armani.

Si bien en un comienzo quería realizar las dos funciones, los tiempos no dieron, por lo que tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, que fue dejar la policía para dedicarse completamente al fútbol.

"Creo que con los sueños y todos los sacrificios que he podido hacer, los cuales han sido muchísimos, han dado fruto. Trabajé desde muy pequeña, limpiando, haciendo aseo, dejando la Policía, porque no la quería dejar", detalló en la cadena Caracol, donde destacó que "me vine por el sueño de futbolista y aquí estoy lográndolo", asegura.