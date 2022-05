Desde las 15:00 horas de este miércoles 1 de junio se desarrollará una nueva edición del Superclásico Femenino entre Universidad de Chile y Colo Colo. Las albas esperan el triunfo para quedarse con la punta del Campeonato Nacional, mientras las azules sueñan con mantener la racha de victorias contra el clásico rival.

Carla Guerrero fue la encargada de dar conferencia de prensa este martes y aseguró que el encuentro contra el Cacique "lo preparamos como todos los partidos, aunque tenga una contingencia distinta. Obviamente son otras jugadoras que, por ejemplo, contra Puerto Montt, pero los tomamos todos con la misma seriedad. Para mañana tenemos muchísimas ganas, igual que contra Puerto Montt. El equipo está unido, nunca he visto algún problema y nosotras no lo hacemos sentir así".

"El equipo se ve bien, y creen que el plantel está decaído porque perdimos contra Santiago Morning, pero estamos increíbles. Creo que queda mucho campeonato. Esta es una parte del torneo y falta mucho para definir el campeón. Aunque perdimos ante Santiago Morning falta mucho, y mañana no se define al campeón. Cada día estamos luchando y entrenando para ganar los tres puntos", añadió la Jefa.

Desde su lesión, en octubre pasado en las semifinales contra Colo Colo, Guerrero no ha vuelto a sumar minutos. Ya está de alta y lleva cuatro nominaciones, pero aún no entra a la cancha. "He sido citada pero, como el profe dijo, esto es un plantel y la decisión es suya si sumo o no minutos. En lo personal me siento bien, tranquila, y si no sumo mañana ya llegará el momento. Siempre fui clara al decir que me estaba recuperando para Copa América", declaró.

"Estoy tranquila y bien, me siento física y futbolísticamente bien, pero el grupo se ha afiatado bien y no porque yo vuelva a ser nominada tengo que automáticamente ser titular o sumar minutos, aunque estoy a disposición. Voy sumando pequeñas cositas que me están haciendo estar un poco más tranquila. Todas queremos jugar un Superclásico pero si no es mañana podrá ser con La Serena u O’Higgins", manifestó Guerrero.

La polémica respecto a este partido tuvo relación con la programación: día de semana, en horario laboral, en cancha de entrenamiento y sin hinchas en las tribunas. Para la Jefa, todo es responsabilidad de la ANFP, quien debió planificar mejor el fixture y el superclásico entre la U y el Cacique.

"Nosotras queríamos jugar en estadio pero la ANFP debía analizar bien el partido de Universidad de Chile contra Colo Colo, que obviamente se iba a posponer. Debieron tomar los resguardos para reprogramar ese partido un fin de semana. El CDA es nuestra casa y aquí le hemos ganado a Colo Colo; sentimos el apoyo de la gente y tendremos que jugar acá, la cancha Leonel Sánchez es muy buena para nosotras", sentenció.