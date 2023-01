Corría el 31 de julio del 2022 y la selección femenina de Inglaterra empataba 1-1 contra sus pares de Alemania en el estadio Wembley en el tiempo reglamentario. Con 30 minutos más de alargue, las Leonas consiguieron el gol de la victoria, se llevaron el triunfo por dos a uno y se convirtieron en campeonas de la Eurocopa Femenina, en su propia casa.

La selección inglesa consiguió no solamente su primer título desde que comenzó a disputarse el certamen, sino que también le dio el primer subcampeonato a las teutonas, quienes son las más ganadoras en la historia de la Euro (con 8 copas) y nunca antes habían perdido una final europea.

Sin embargo, en Alemania este partido fue importantísimo por otras razones. Por primera vez en la historia, el encuentro más visto por televisión en el país fue uno de fútbol femenino. 17.95 millones de personas vieron la final de la Eurocopa entre alemanas e inglesas y les dieron el primer lugar del ranking.

Sin ir más lejos, la final del Mundial quedó en el cuarto puesto con 13.86 millones de espectadores. Los partidos de Alemania en Qatar 2022 son segundo (vs Costa Rica 17.49 millones), tercero (vs España 17.06 millones) y octavo (vs Japón 9.23 millones).

En el top 10 hay tres partidos femeninos de la Eurocopa: Alemania vs Francia (5º, 12.22 millones) y Alemania vs Austria (7º 9.52 millones). Recién fuera del top 10 aparece el primer encuentro entre clubes, que fue la final de Europa League entre Eintracht Frankfurt y Glasgow Rangers, con 8.99 millones de espectadores en el 11º puesto.

Es más, la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool recién viene a aparecer en el decimoquinto lugar, con 8.39 millones. Proporcionalmente, la final de la Eurocopa Femenina marcó 64.5 puntos de rating, mientras que el duelo entre merengues y reds apenas tuvo el 34.5. Qué locura.