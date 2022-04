El fallecimiento del gran Leonel Sánchez ha calado hondo en los corazones de hinchas del fútbol y de todos quienes componen el mundo de Universidad de Chile. Este lunes fue el funeral del histórico futbolista, pero antes de llegar al Cementerio General, donde quedará en el panteón de viejos cracks del '62, hubo un sentido homenaje en el estadio Nacional.

La caravana de Sánchez pasó por Av. Grecia alrededor del mediodía de este lunes, ya que en el Coliseo ñuñoino se reunieron miles de hinchas y jugadores de todas las ramas de la U para darle su último adiós a uno de los más grandes ídolos de la institución.

Parte del equipo femenino de Universidad de Chile dijo presente en el estadio Nacional. En las imágenes, difundidas en redes sociales durante este lunes, se ve a Bárbara Sánchez, a Carla Guerrero, al DT Carlos Véliz y a varios miembros del cuerpo técnico, con unas emotivas banderas que decían "las leyendas nunca mueren".

No obstante, ese no fue el único homenaje de las jugadoras de la U a Leonel Sánchez este fin de semana. Si bien el primer equipo femenino no disputó partido alguno, ya que el Superclásico frente a Colo Colo fue reprogramado por el Sudamericano Sub 20, la juvenil de las Leonas aprovechó de recordar al histórico.

El pasado sábado, día en que se conoció del fallecimiento del ícono del Ballet Azul, la Sub 19 goleó por 11-0 a AC Barnechea en la jornada 1 del torneo de fútbol formativo, las jugadoras se fotografiaron con la camiseta de Leonel, con el dorsal 11 en la espalda, tras anotar igual cantidad de goles ante las Huaicocheras.

Este homenaje llegó luego del minuto de silencio y la bandera izada a media asta que lució en el CDA desde primera hora del día. En Universidad de Chile todos están de luto por el fallecimiento de uno de sus más grandes referentes en la historia.