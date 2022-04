El torneo Sudamericano Femenino Sub 20 está en pleno desarrollo. Desde el 8 de abril y hasta el 24 del mismo mes, la Roja Femenina y otras nueve selecciones de Conmebol buscarán uno de los dos cupos a la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará en Costa Rica en agosto próximo.

Varias de las jugadoras que fueron nominadas por Andrés Aguayo a la selección chilena ya habían dicho presente en otros Sudamericanos. En total son ocho quienes los juegan por primera vez, ya sea Sub 20, ya sea Sub 17: Alexia Gallardo, Mary Valencia, Milenka Pavez, Ignacia Bustos, Mariana Morales, Millaray Cortés, Monserratt González y Tamara Mansilla.

Sin embargo, hay una jugadora que no solamente ha participado en cuatro Sudamericanos y ostenta el récord, junto a otras cuatro futbolistas, de ser las jugadoras con más de esos torneos en el cuerpo, sino que ella en particular es quien más Sub 20 tiene. Se trata de Isidora Olave, quien ha jugado tres de ellos.

Según explica Contragolpe, Chichi dijo presente en el Sub 20 de Ecuador 2018, en Argentina 2020 y también en Chile 2022. Es nominada a la mayor de las Rojas juveniles desde que tiene 15 años. Además, también participó en el Sub 17 que se desarrolló en Argentina 2018.

Las otras futbolistas con cuatro Sudamericanos en el cuerpo son Rosario Balmaceda (Sub 17: Paraguay 2013 y Venezuela 2016 / Sub 20: Brasil 2015 y Ecuador 2018), Elisa Durán (Sub 17: Venezuela 2016 y Argentina 2018 / Sub 20: Argentina 2020 y Chile 2022), Fernanda Cárdenas (Sub 17: Bolivia 2012 y Paraguay 2013 / Sub 20: Uruguay 2014 y Brasil 2015) y María Cristina Julio (Sub 17: Paraguay 2013 y Venezuela 2016 / Sub 20: Brasil 2015 y Ecuador 2018).

Jugadora Sudamericano Categoría Isidora Olave Chile 2022 Sub 20 Argentina 2020 Sub 20 Ecuador 2018 Sub 20 Argentina 2018 Sub 17 Elisa Durán Chile 2022 Sub 20 Argentina 2020 Sub 20 Argentina 2018 Sub 17 Venezuela 2016 Sub 17 Rosario Balmaceda Ecuador 2018 Sub 20 Brasil 2015 Sub 20 Venezuela 2016 Sub 17 Paraguay 2013 Sub 17 María Cristina Julio Ecuador 2018 Sub 20 Brasil 2015 Sub 20 Venezuela 2016 Sub 17 Paraguay 2013 Sub 17 Fernanda Cárdenas Brasil 2015 Sub 20 Uruguay 2014 Sub 20 Paraguay 2013 Sub 17 Bolivia 2012 Sub 17

La diferencia de Isidora Olave con ellas, es que todas participaron en dos Sub 20 y dos Sub 17, mientras que la talentosa volante de Colo Colo siempre estuvo una categoría por encima, con tres Sudamericanos Sub 20. Nadie tiene más torneos que ella. Ni siquiera algún entrenador, ya que de los nueve DT, seis de ellos han dirigido solo en dos.