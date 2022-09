Pese a terminar en el tercer lugar de la Revelations Cup, Figueroa y Rovner se mostraron conformes con el rendimiento de la selección chilena femenina sub 17.

Tali Rovner y Catalina Figueroa aplauden la evolución de la Roja Femenina sub 17 post Revelations Cup

Fue triunfo sobre México, pero derrotas a manos de Colombia y Canadá, quienes le remontaron a la selección chilena femenina sub 17 para sumar de a tres. La Roja terminó en el tercer lugar de la Revelations Cup 2022, pero para el equipo, fue una buena medida de cara a la Copa del Mundo de India, que jugarán el próximo mes.

"Sabíamos que iba a ser un torneo muy difícil. Los tres rivales son súper competitivos a nivel mundial, pero la idea es siempre enfrentarnos a rivales de gran nivel como estos. Creo que la participación que tuvimos fue respetable y muy buena, pudimos hacer nuestro juego y encontrar nuestro sello como equipo", expresó Tali Rovner.

Su compañera en Universidad Católica, Catalina Figueroa, señaló que "dado que fue un torneo súper competitivo, creo que la evolución del equipo fue clara. Fuimos mucho más protagonistas que en el torneo de Italia o en el Sudamericano y mostramos más jerarquía, dinamismo y claridad en el juego"

"El crecimiento ha sido notorio y queda reflejado en los partidos internacionales que hemos tenido. Cada vez estamos más fuertes, somos más dinámicas, tenemos más claros los conceptos de juego. Claramente podemos equiparar mucho más las fuerzas con otras selecciones", añadió la capitana de esta selección sub 17.

Rovner no jugó ante Colombia y por eso su análisis es diferente. "Nunca había tenido la opción de ver el partido competo desde la banca y pude darme cuenta de nuestro juego, de lo que estábamos siendo capaces de hacer. Cómo el equipo movía la pelota a Colombia, que son una gran potencia mundial y uno de los mejores equipos de Sudamérica. Eso me llenó mucho y me dio mucha satisfacción", destacó.

La misma volante agregó que "hemos tenido un gran crecimiento desde el Sudamericano y también desde el torneo en Italia. Veo un equipo mucho más sólido, con una idea de juego más clara y una buena base para el mundial. Nos queda ajustar algunos detalles, vamos a seguir mejorando en los entrenamientos, pero a grandes rasgos vamos por buen camino", sentenció Tali.

La Roja femenina sub 17, luego de su regreso a Chile, tendrá un par de semanas de microciclos previo a su viaje a India para disputar la Copa del Mundo, entre el 11 y el 30 de octubre. En el grupo B compartirá con Alemania, Nueva Zelanda y Nigeria.