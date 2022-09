La máxima goleadora del Campeonato Femenino 2022, Ysaura Viso, presentó su renuncia a la tienda alba a contar del día de hoy. No estará disponible para la fecha 3.

Colo Colo Femenino derrotó a Audax Italiano por seis a uno el pasado fin de semana; sin embargo, a partir de ahí vino una seguidilla de malas. El martes fue la caída a manos de Santiago Morning, que las dejó sin clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2022. Hoy miércoles fue la salida de Ysaura Viso.

La delantera venezolana, actual goleadora del Campeonato Femenino 2022 con 19 anotaciones en 16 partidos, presentó su renuncia al Cacique y dejó la institución esta mañana. Ante las Bohemias fue su último encuentro con la camiseta alba, y su salida se daría con o sin clasificación al torneo continental.

¿Los motivos? No se conocen abiertamente, ya que se deben a temas personales. De momento, Viso no se ha referido al tema en redes sociales. Quien sí lo hizo fue Luis Mena, quien confesó a RedGol post partido que todavía están viendo qué pasará con ella y con Yusmery Ascanio, quien todavía no puede regresar a Chile post Copa América.

"Son dos temas duros, difíciles. Hay que cerrar primero esta herida y después enfocarnos en Miku (Ascanio) e Ysaura (Viso). Hemos tenido un par de problemas con ellas, es de conocimiento que Miku no ha podido entrar al país por un tema de pasaporte tras la Copa América y lo de Ysaura lo estamos viendo", comenzó.

"Hoy tratamos de encontrar el ajuste a todo esto y veremos cómo se soluciona en estos días lo de ellas. Hay que aprender de los errores, ver en qué fallamos y luego ver qué pasará con estas jugadoras que son importantísimas, no lo vamos a negar", agregó Mena respecto a la salida de Viso y la ausencia de Ascanio.

El próximo desafío de las albas será el fin de semana del 24 y 25 de septiembre frente a Universidad de Concepción, en calidad de visitantes. Ysaura Viso no dirá presente ni en la fecha 3 de la segunda rueda del Campeonato Femenino ni en el resto de partidos que jueguen esta temporada.