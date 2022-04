Durante la mañana de este lunes, el plantel femenino de Santiago Wanderers anunció que se iban a paro indefinido de manera inmediata debido a las malas condiciones que laborales que tendrían con el club. Esto, además, empeorado desde que perdieron la categoría y cayeron al Ascenso Femenino 2022.

Sin embargo, la dirigencia del club porteño reaccionó y respondió a las jugadoras. Allí desmintieron varias de las denuncias que realizaron en su contra y revelaron varias de las gestiones que han hecho para mejorar su situación contractual. Además, confirmaron que buscan acabar con la huelga.

"Siempre hemos sido transparentes en reconocer que al igual que la mayoría de los clubes, nos falta para llegar a los estándares que el fútbol femenino necesita para su desarrollo óptimo, siendo el principal desafio la escasa capacidad de autofinanciamiento, sin embargo; también hemos sido claros en declarar las intenciones de la institución por avanzar acorde a los nuevos tiempos y los recientes cambios en la legislación nacional", comienza el comunicado.

Además, Santiago Wanderers asegura que, más allá de los sueldos, las condiciones han mejorado. "Se han realizado importantes gestiones para igualar las condiciones de los varones, como la implementación de los entrenamientos en el Complejo Deportivo Mantagua, y el gimnasio del CAR José Gallego Pérez, dando igualdad de herramientas en lo infraestructural. Contando también con colaciones luego de cada jornada, indumentaria propia, una bodega con equipamientos y buses para facilitar su traslado", agregan.

Pero eso no es todo, ya que el club también destacó la creación de las ramas Sub 19 y Sub 17, los cinco entrenamientos semanales y la pretemporada que tuvieron durante el verano, sin tener aún fecha para el inicio del Ascenso Femenino.

"Nos parece delicado y una falta a la verdad el nivel de la acusación efectuada, considerando que en todo momento hemos demostrado nuestro compromiso con la rama femenina. Lamentamos esta situación y esperamos poder llegar a una solución que nos permita desarrollar la categoría de la mejor forma posible", destacan en Wanderers.

El compromiso del club, sin embargo, es que estos cambios sean de forma gradual y responsable. Por esa razón, llamaron a las jugadoras a dialogar con la institución y terminar con la huelga.