Santiago Wanderers fue el peor equipo del Campeonato Nacional Femenino 2021. Por esa razón, y luego de sumar solamente tres puntos (tres empates) en 14 partidos jugados, las Porteñas sentenciaron el decenso de cara al Ascenso Femenino 2022. En enero de este año volvieron a entrenar de cara al próximo certamen.

¿El problema? Las jugadoras hicieron un petitorio al club para mejorar sus condiciones contractuales en octubre del año pasado, las cuales, según expresó el plantel, no han sido cumplidas por lo que hoy no tienen una base mínima "para desempeñarnos como deportistas de una forma digna y que potencie nuestro rendimiento".

Las cosas que pedían las jugadoras tenían que ver con mejoras en el lugar de entrenamiento (Complejo Deportivo Mantagua), regularizar la cantidad de entrenamientos semanales, mejorar el acceso a indumentaria deportiva, al pago de locomoción y a otras condiciones que hoy no tienen para ser llamado plantel profesional.

Según Santiago Wanderers Femenino, la dirigencia se comprometió a cumplir a cambio de jugar como local siempre en Mantagua y a inscribir únicamente a 28 futbolistas por el poco presupuesto. ¿Qué pasó? De momento, los acuerdos que hizo el club con ellas no habrían sido completados.

Por esa razón, las jugadoras porteñas informaron que se van a paro indefinido y dejarán de entrenar hasta que haya respuestas a su petitorio. "Creemos que seguir aguantando estas situaciones en silencio, no aporta al camino de profesionalización por el que tanto se ha luchado, ya que paralelamente a conseguir contratos profesionales, debemos luchar por dignificar la práctica y fomentar el fútbol femenino desde todas sus aristas, es por esto que nosotras no podemos, y decidimos no seguir conformándonos con lo mínimo sin exigir lo que realmente nos corresponde", destacan.

"Necesitamos con urgencia apoyo económico para poder asistir a los entrenamientos, indumentaria, canchas en buen estado, camarines y duchas con agua caliente, profesionales capacitados en diferentes áreas como nutrición, coordinación, psicología, etc., seguro médico que responda oportunamente a nuestras lesiones, implementos deportivos y kinésicos, entre muchos otros elementos que son fundamentales para poder llevar al ascenso a nuestro querido Club Santiago Wanderers", cierran las 28 futbolistas.