El mercado de pases de Santiago Morning Femenino ha estado complicado, después de ver el adiós de 12 de sus jugadoras y no tener aún fichajes de cara al Campeonato Femenino 2023. Es más, el club anunció el ascenso de siete futbolistas de su categoría juvenil al primer equipo para paliar la larga lista de salidas.

Se trata de Katherine Tapia (Palmeiras), Fabiana Vallejos (Deportivo Cali), Diana Celis (Deportivo Cali), Kena Romero, Laura de la Torre (Minas Brasilia), Isidora Hernández (Deportivo Cali), Javiera Roa (Municipal), María Cristina Julio (La Serena), Gabriela Bórquez (U de Chile), Nicole Fajre (U de Chile), Yenny Acuña (Bahía) y Rosario Balmaceda.

Pero el equipo ya se está moviendo para reforzarse de cara a la temporada 2023. Los primeros dos nombres sondeados son Naiara Kapstein y Amanda Morris, ambas provenientes de Universidad Católica. Y según pudo averiguar RedGol Fem, Melissa Bustos y Camila Pavez también se sumarán al club.

Este lunes, tanto Bustos como Pavez se realizaron los exámenes médicos para comenzar la temporada con el elenco bohemio. La volante confirmó su salida de Fernández Vial hace unos días, mientras que la delantera ya había dejado San Lorenzo, aunque originalmente estuvo en el radar de Colo Colo.

"Quisiera agradecer a Fernández Vial por la linda oportunidad que me dieron de estar durante dos años vistiendo sus colores. Con gratitud, llevo en mi corazón que hayan creído en mí en un importante momento de mi vida deportiva. Hoy me toca partir en búsqueda de nuevos desafíos, crecimiento y alcanzar mis metas personales, pero no duden que en cada paso que dé, llevare el orgullo de haber estado en el Inmortal", expresó Meli.

Este lunes, en Santiago Morning harán oficial a su nuevo cuerpo técnico, y todo indica que será comandado por Paula Navarro. Una vez lo confirmen comenzarán a llegar los nombres que se subirán al elenco microbusero para la temporada 2023. Es decir, Bustos y Pavez serán oficializadas como jugadoras del Chago.