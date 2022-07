La selección chilena cuenta las horas para su debut en la Copa América Femenina de Colombia 2022 este lunes frente a Paraguay, por la segunda fecha del Grupo A. La Roja viene de tener libre en la primera pasada y necesita recuperar terreno.

En el programa de casa, RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera partió la edición de este lunes palpitando lo que será la nueva empresa de la Roja femenina. El conductor del espacio radial confía en lo que puedan hacer Christiane Endler y compañía, pero recuerda que a nivel macro las cosas no se han hecho de la mejor manera.

“Parte la Copa América Femenina y toda la atención está puesta en los que haga Chile, enfrentando primero a Paraguay, hoy en Colombia. La realidad del fútbol femenino, con muchos problemas que ya vamos a detallar, es un pequeño mundo que refleja el estado de nuestra industria”, dijo de entrada Rod.

Herrera agregó que “por mucho tiempo el fútbol femenino fue muy relevante, se consiguió en la Copa América pasada el récord de sintonía en televisión, se logró clasificar a un Mundial como subcampeonas continentales, se fue a los Juegos Olímpicos y cumplió metas individuales notables de la mano de Christiane Endler y una generación extraordinaria, que nos llevó a lugares que no conocíamos”.

“Ha pasado un lustro apenas, pero en esa falta de perspectiva que tienen nuestros dirigentes no se ha mirado con la suficiente atención el fenómeno del fútbol femenino como industria, no se le ha potenciado no en los torneos ni clubes en la búsqueda de nuevos talentos”, complementó el rostro de RedGol.

Según el periodista, lamentablemente el fútbol femenino nacional pasó de una curva ascendente sin techo a ser parte de la misma lógica que estanca al balompié nacional masculino, con campeonatos débiles a nivel organizativo, dirigencial y publicitario.

“El fútbol femenino no tiene techo desde la perspectiva de negocio, donde tiene mucho para crecer a diferencia del futbol masculino, porque en Chile está recién partiendo. En otros lugares han hecho mejor las cosas, en la Copa Libertadores masculina equipos colombianos, ecuatorianos y uruguayos se nos distancia, pasa lo mismo en el fútbol femenino y perdimos con Venezuela en la previa. El fútbol femenil ecuatoriano crece, en Colombia se solidifica, Ecuador es un rival uro y Chile parece que se queda atrás producto de la falta de renovación y por el tema de cómo se aborda este deporte”, sostiene.

Rodrigo Herrera sentenció que “hay una nueva chance en esta Copa América, le exigimos a las chicas lo mejor a pesar de los problemas, tratar de repetir la actuación anterior, tratar de clasificar al Mundial y soñar con los Juegos Olímpicos, pero la realidad es distinta porque mientras el resto avanza, nosotros una vez más nos hemos ido quedando”.