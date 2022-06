Rodrigo Herrera cuestiona la programación del Superclásico Femenino: "Es no entender este fenómeno como una industria"

La fecha 5 del Campeonato Femenino 2022 dejó pendiente uno de los partidos más importantes del año. El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo fue reprogramado para este miércoles 1 de junio, a las 15:00 horas, en la cancha Leonel Sánchez del Centro Deportivo Azul.

La calendarización del duelo, sin embargo, fue polémica. Aunque en la U habían prometido que jugarían todos los encuentros de alta convocatoria en el estadio de La Pintana, para recibir público, esta vez no fue así. Día de semana, horario laboral, cancha de entrenamiento y sin hinchas en las tribunas.

Rodrigo Herrera, en su editorial en RedGol en La Clave, cree que junio empieza con un disgusto. "Por la fecha pendiente del fútbol femenino hoy van a jugar Universidad de Chile y Colo Colo. Quizás, el partido más atractivo que ofrece el torneo femenil junto con una final o una semifinal de campeonato. Partido pendiente, y se programa en una cancha como la del CDA, es decir, sin público, a las tres de la tarde un día miércoles", empezó.

El periodista explica que, para él, "esto es impresionante, es no entender este fenómeno como una industria. Es no potenciar un partido atractivo, que puede ser la punta de lanza de todo el fútbol femenino, que puede servir como un imán que atraiga auspiciadores y gente, o una mayor cantidad de beneficios positivos, y no jugar este partido tan relevante en un centro de entrenamiento a mitad de semana a las tres de la tarde".

"Es verdad que hoy el fútbol femenino hoy no es cien por ciento profesional, y por lo tanto cuesta programarlas fuera de los fines de semana, pero ciertamente acá hay una responsabilidad de la ANFP, también de los clubes y, por supuesto, me parece que los equipos están contentos con esta realidad", destaca Herrera.

Para el conductor de RedGol en La Clave, es fundamental entender el fútbol femenino con una lógica profesional. "Nos estamos conformando con una situación bastante mediocre en términos organizativos y el fútbol femenino tiene mucho por donde desarrollarse. Si seguimos programando un partido relevante en los horarios que describí, sencillamente esta industria no va a explotar", cerró.