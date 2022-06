Rocío Muñoz se quedó con el segundo lugar en la competencia de salto largo en el Meeting de Atlética Géneve en Suiza. La maulina logró una marca de 6.28 metros en su primera serie, salto que le permitió ganar la presea de plata.

Muñoz quedó a solo cinco centímetros del primer lugar logrado por la representante de Sri Lanka, Sarangi Sandaradura, que obtuvo un registro de 6.33 metros. El tercer puesto fue para Ruby Millet, participante irlandesa que marcó 6.00 metros.

La competencia es parte del Continental Tour en tu etapa bronze, y a pesar de que Rocío Muñoz no contó con la compañía de su entrenador, se mostró muy satisfecha.

"Estoy muy feliz, obviamente siempre se quiere más, pero igual estoy conforme. Es una buena marca, no la mejor, pero ya estoy dentro de mi promedio que eso es súper bueno porque significa que en algún campeonato me voy a poder despegar de mi promedio. El nivel era alto, habían hartos países y pude solucionar ciertas complicaciones, pese a que no estuve con mi entrenador Luis Cerda".

A la atleta le resta una competencia que será este martes, y tras su gira en Europa, se enfocará en preparar su participación en los Juegos Bolivarianos que serán entre el 1 y 5 de julio.