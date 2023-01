El 7 de enero terminó el primer microciclo de entrenamientos de la selección chilena femenina. Serán cuatro semanas de trabajos de lunes a sábado, antes de comenzar con las tres semanas y media de concentración de cara al repechaje del Mundial Femenino Australia - Nueva Zelanda 2023.

Este lunes 9 se retoman las prácticas en el Complejo Quilín. Y como en la canción de los 10 perritos, no volverán las mismas 30 futbolistas que fueron convocadas por José Letelier: una se me fue lesionada y no me quedan más que (veinti)nueve, otra se volvió a Colombia, no me quedan más que (veinti)ocho.

La primera baja fue la de María José Urrutia, quien sufrió una lesión en el isquiotibial cuya recuperación está proyectada para fines de febrero. No alcanzará a estar de alta para la fecha del repechaje, por lo que fue descartada para el proceso completo. A ella se sumó Gisela Pino.

La mediocampista debió volver a Colombia por petición de su club, Deportivo Cali. Sin embargo, la Federación de Fútbol de Chile llegó a un acuerdo con la institución, y Gise volverá a los microciclos el martes 31 de enero.

El resto de las 28 nominadas son las mismas que hace una semana. Se espera que para este nuevo microciclo Ryann Torrero sí llegue a Chile y entrene junto a sus compañeras. Además, la sorpresa es que Antonia Canales y Yessenia López figuran como jugadoras libres sin club.

La segunda nómina de La Roja Femenina en 2023

Arqueras: Gabriela Bórquez (SM), Antonia Canales, Valeria Rojas (Palestino), Ryann Torrero.

Defensas: Rosario Balmaceda (SM), Catalina Figueroa (UC), Carla Guerrero (UCH), Monserrat Hernández (SM), Fernanda Hidalgo (CC), Mariana Morales (UCH), Michelle Olivares (CC), Fernanda Ramírez (CC).

Volantes: Anaís Álvarez (CC), Millaray Cortés (UC), Ámbar Figueroa (SM), Llanka Groff (UCH), Yastin Jiménez (CC), Yessenia López, Ivette Olivares (Palestino).

Delanteras: Yenny Acuña (SM), Javiera Grez (CC), Sonya Keefe (UCH), Valentina Navarrete (SM), Isidora Olave (CC), Thiare Parraguez (UC), María José Rojas (Melbourne City), Mary Valencia (SM) y Daniela Zamora (UCH).