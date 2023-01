El Deportivo Cali está sufriendo una crisis económica institucional importante. No hay recursos y los resultados deportivos no se han dado, por lo que siguen sin generar más ingresos. La rama femenina es la que está sufriendo las principales consecuencias, por lo que aún no hay certezas del futuro de sus jugadoras.

Gisela Pino es una de ellas. A pesar de que la ex volante de Colo Colo fue titular indiscutida todo el año, y fue una de las futbolistas más destacadas de su cuarto puesto en la Copa Libertadores Femenina y el subcampeonato de la Liga Femenina Betplay, todavía no logra renovar para la temporada 2023.

Carolina Rubio, periodista de Win Sports en Colombia, aseguró que la renovación de la mediocampista chilena está trabada y no ven cercano que llegue a acuerdo. "Quiere quedarse en Cali pero el tema económico es complicado y no han logrado arreglar. Si llegan a un acuerdo, el ‘azucarero’ es su primera opción", explicó.

Luis Mena, en plena conformación del plantel de Colo Colo para el torneo 2023, llamó a Gisela Pino para volver a Chile. Sin embargo, la jugadora afirmó que busca quedarse en el extranjero, y que su prioridad es mantenerse jugando en tierras colombianas.

Actualmente, Gisela Pino tiene tres ofertas de la Primera División de Brasil. En caso de no quedarse en Deportivo Cali, su futuro podría estar allá, en el Brasileirao Feminino. Es más, no sería la única chilena, ya que Paloma López también entró a la órbita de Internacional de Porto Alegre.

De todos modos, la mediocampista tiene en su mente la preparación del repechaje mundialista con la selección chilena femenina. Esta semana comenzó el primer microciclo, que se extenderá hasta el 7 de enero. El 9 retomarán y el 22 de febrero jugarán ante Senegal o Haití para buscar un cupo a la Copa del Mundo.