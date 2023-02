Una noticia desgarradora remece el deporte nacional. El fin de semana se confirmó la muerte de la ciclista Stephanie Subercaseaux a los 38 años. Pero la tragedia es mucho más dramática que las tres líneas de pésame del Comité Olímpico de Chile en redes sociales: "Extendemos las condolencias a su familia y seres queridos".

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales a través del hashtag #JusticiaParaStephanie. Y es que en 2020, la deportista y radióloga denunció por violencia intrafamiliar a Antonio Cabrera, multicampeón de ciclismo nacional y doble medalla de oro en los últimos Juegos Panamericanos de Lima.

Con este antecedente, las miradas se dirigieron al ciclista de 41 años, por razones expuestas en la demanda ante el Tribunal de Familia. "Sistemática violencia sicológica, física y sexual", fueron algunas de las acusaciones explicitadas en el diario La Tercera en marzo en 2022. Pero eso sólo fue el comienzo de la polémica.

Acusan suicidio femicida



Stephanie Subercaseaux no se quedó en la demanda inicial. En 2021, la pedalera decidió llevar a Antonio Cabrera a la justicia , y el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por violencia intrafamiliar, por lo que el acusado debía responder judicialmente.

En ese entonces, la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo decidió revocarle su licencia al sanfernandino para competir y el Instituto Nacional del Deporte (IND) suspendió su beca para Deportista de Alto Rendimiento (Proddar) "en tanto no se dicte una sentencia firme y ejecutoriada por el tribunal correspondiente".

Pero todo fue cuesta arriba para la ex mundialista de ruta. En 2020, el Ministerio Público no inició investigación porque los hechos no "eran constitutivos de delito" y un año después, Cabrera quedó con la medida cautelar de no acercarse a la víctima. Sin embargo, al no existir nuevos antecedentes, se cerró el caso en 2022; decisión comunicada en una audiencia de tres minutos, en que la magistrado Mariana Leyton y el fiscal Rodrigo Varela además levantaron la cautelar.

Las miradas contra Antonio Cabrera



La muerte de Stephanie dio inicio a una arremetida en contra de Antonio Cabrera, y la familia de la deportista evalúa denunciar la tragedia como suicidio femicida. En diciembre del año pasado, se promulgó la ley que tipifica este delito, iniciativa que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales

En este caso, la norma establece expresamente la protección de los derechos de las víctimas de delitos sexuales y medidas para evitar su revictimización, además de tipificar los delitos de inducción al suicidio y el suicidio femicida.

Según pudo averiguar Redgol, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género están reuniendo antecedentes, mientras la Federación de Ciclismo evalúa quitarle oficialmente el apoyo a Antonio Cabrera, para que siga en competencia. Al menos, con miras a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Qué dijo el ciclista Antonio Cabrera



A través de un comunicado, Antonio Cabrera se defendió en marzo de 2020 de las acusaciones de Stephanie Subercaseaux: "Desmiento categóricamente haber realizado conducta alguna de violencia intrafamiliar como las que se describen. Tengo en mi poder antecedentes probatorios que desvirtúan totalmente lo aseverado por mi ex pareja".

Así mismo, el medallista panamericano advirtió que se encontraba "a disposición de la justicia" y buscaría probar su inocencia: "Dedicaré mis esfuerzos a establecer la realidad de los hechos, haciendo expresa reserva de acciones por las injurias y calumnias que del proceso resulten".