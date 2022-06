Paz Gallo (19) comenzó a dedicarse al deporte a los 7 años. La rider nacional que además, es una de las deportistas de Women4Sports, contó como fueron sus incios en el mountainbike: "Empecé por mi papá que andaba en moto y me dijo que partiéramos con la bici".

"Desde esa edad me decía que levantara la rueda de adelante (se llama caballito) y yo intentaba e intentaba y me gustaba. Me metí a una escuela de bicicleta donde tuve mis primeras experiencias de carrera partiendo con el XC y luego a los 16 me cambié al enduro y me gustó mucho más", agregó.

La corredora profesional y que está dedicada en un 100% al mountainbike, dentro de sus logros en nuestro país figuran el ser campeona nacional de enduro en la categoría Damas Light en 2018, en Damas Open en 2019 y en 2020. Además partició del Andes Pacífico, una competencia de cinco días de duración que recorre desde la Cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico. En esa competición, Paz alcanzó la segunda posición.

En el ámbito internacional, en 2019 Paz Gallo compitió en el EWS (campeonato mundial) en Canadá Whistler en la categoría sub 21 con 16 años de edad. Ganó la Queen Stage Top of the World con una caída durante la carrera que la dejó en cuarto lugar, al igual que en Estados Unidos California All Star, donde obtuvo el cuarto lugar.

En septiembre de 2021 corrió tres fechas del Enduro World Series en la cateogoría sub21, dos de las jornas fueron en Loudenvielle, obteniendo un primer y un tercer lugar. La otra fecha fue en Suiza Crans Montana, donde se quedó con el cuarto puesto.

Para Paz, el deporte le ha enseñado mucho más, pero lo que más ha cultivado es la disciplina "tienes que ser muy disciplinado, ya que si no lo eres, no logras cumplir los objetivos que tienes planteados y uno cuando es deportista entrena por un objetivo y la idea es lograrlo. Cada día hay algo nuevo que aprender, pero lo que más te da el deporte es la disciplina y el ser muy ordenado".

Los próximos desafíos de "Pachi" Gallo, son "ser campeona mundial sub21 y ganar el campeonato nacional chileno". Las fechas en las que participará en el mes de agosto en el EWS son Canada Whistler el 6 y 7, Estados Unidos Burke el 13 y 14 y Estados Unidos Sugarloaf el 20 y 21. En el mes de septiembre, lo hará en Suiza Crans Montana el 17 y 18, y Francia Loudenvielle el 24 y 25 de ese mes.