Universidad de Concepción es uno de los equipos que sufrirá varios cambios en la previa del Campeonato Femenino 2023. Después de asegurar el sexto puesto de la segunda rueda, el Campanil ya le ha dicho adiós a cinco jugadoras y también a su entrenadora, Paula Andrade, para la próxima temporada.

La salida de Yasna Becerra, Catalina Fuentes, Camila Torres, Aída Castillo y Fernanda Durán fue con todo contra la DT, ya que hubo acusaciones de favoritismos en su contra. Este jueves, la directora técnica de la UdeC confirmó su salida de cara al próximo torneo, para ser "fiel a mis valores, creencias y decisiones".

En un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, Andrade reveló que "me despido del club que me alojó por 1 año. Feliz de haber pertenecido a las filas de mi casa de estudio y quien también me tuvo como jugadora alguna vez".

"Seguiré soñando en un futuro mejor para el fútbol femenino y dar un paso al costado hoy tiene que ver con eso, de valorarnos como persona y profesionales. Agradecida de mis jugadoras que fueron al frente en esta temporada con nosotros y nos hicieron soñar que podemos con todo lo que creamos posible", agregó.

Sobre la Universidad de Concepción, Andrade también envió un mensaje a la institución. "También agradecida del club que creyó que una mujer es capaz de todo lo que se proponga. Y el agradecimiento queda corto para mi familia y Dios, solo ellos saben los costos y cuánto amor y dedicación le puse a mi labor", destacó.

El preparador fisico del Campanil Femenino, Pavel Rivera, también dejará el club. "Nos vamos con mi fiel escudero, que entiende todo lo que alguna vez quise plasmar en quienes están dentro del futfem. Te admiro y quiero amigo. Fiel a mis valores, creencias y decisiones, UdeC hasta la tripa", sentenció Andrade.