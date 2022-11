Patricia Bermúdez (35) se inició en el deporte desde muy pequeña. Cuenta que a los 6 años un compañero de colegio le hacía bullying y en un arranque por defenderse, le tiró una piedra y le rompió la cabeza. Una anécdota que cuenta con una risa nerviosa y que asegura que ese fue el momento en que empezó su vida deportiva.

El primer deporte que practicó fue el judo. Tuvo una carrera muy linda y exitosa, pero ya más adulta se especializó en la lucha, específicamente en el estilo libre. En 2010 y 2014 ganó medallas en los Juegos Odesur, cuenta con preseas de oro, plata y bronce en los Panamericanos de Lucha de las ediciones 2013, 2017 y 2019, respectivamente.

Bermúdez que es de profesión gendarme, fue la primera mujer argentina en participar de unos Juegos Olímpicos en su disciplina y su debut fue en Londres 2012. En esa ocasión compitió en estilo libre de 48 kg y fue eliminada en la fase de clasificación por la polaca Iwona Matkowska.

Cuatro años más tarde compitió en la cita olímpica de Río de Janeiro y se quedó con el cuarto lugar tras perder ante la búlgara Elitsa Yankova. Actualmente Patricia está en un proceso de reintegro deportivo, pues tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por un problema en un riñón.

"Llegué del mundial de lucha en Serbia, me estaba por ir a los Juegos Sudamericanos de Asunción, pero me tuve que bajar antes porque el doctor me dijo que tenía que operarme. Le respondí que lo hiciera a la vuelta y me dijo 'te lo voy a explicar con manzanitas, si recibes un golpe más, vas a perder el riñón y vas a pasar a diálisis'", contó Pato.

"Le dije que no sabía que estaba tan jodida, pero tuve que operarme. Me sacaron un catéter, estuve un mes postrada en cama y me sentí muy mal. Me reencontré conmigo misma y me pregunté cómo llegué tanto al límite. Obviamente amo lo que hago, pero a veces es bueno darse cuenta que hay que aprender a parar", agregó la luchadora trasandina.

A pesar de la para obligada que tuvo por temas de salud, ha ido de a poco retomando la actividad física y espera que de aquí a dos semanas pueda volver a entrenar. "El entrenamiento fuerte lo voy a tener en las pretemporadas. Este año clasifiqué a los Juegos Panamericanos en Chile y a principios del próximo año también viene el primer clasificatorio olímpico, así que esos son los objetivos", comentó.

Para los Juegos Olímpicos de Paris 2024 serán 288 los atletas presentes en la competición de la lucha. De ese total, 96 son mujeres y el primer torneo de clasificación será entre el 28 de marzo y el 2 de abril de 2023 en el Campeonato de Asia, ciudad que todavía está por definirse.