La lesión de muñeca de Natalia Campos no tiene buen pronóstico y todo apunta a que no llegará a la Copa Libertadores Femenina 2022 en octubre próximo.

Desde que regresó de la Copa América Femenina, Natalia Campos no ha vuelto a jugar por Universidad de Chile. Si bien la portera estuvo disponible durante todo el torneo continental, donde terminó en el quinto puesto con la Roja femenina, una lesión rebelde le ha impedido sumar minutos en el Campeonato Femenino 2022.

Según el parte médico que ha emitido el elenco azul, Nati sufre una "lesión en la muñeca izquierda", sin más detalles. Por ese motivo, María Fernanda Zúñiga fue la titular en los partidos contra Audax Italiano, Deportes Iquique y Universidad Católica. Pero todo indica que seguirá siéndolo durante los próximos meses.

La lesión de Campos es una tendinitis que se ha complicado y fuentes desde dentro de la U aseguran que la mejor arquera del torneo 2021 se perderá el resto de la segunda rueda y también la Copa Libertadores Femenina, que jugarán en octubre próximo en Quito. Así que el cuerpo técnico que dirige Carlos Véliz está en búsqueda de otra guardameta.

La intención es que sea alguien que pueda competir con Paco Zúñiga y que, ojalá, conozca el medio local, para así tener menor tiempo de adaptación. Y la idea es que esta jugadora arribe lo antes posible, para alcanzar a aclimatarse junto al resto del plantel para lo que será la altura ecuatoriana en el certamen.

¿Nombres? De momento, solamente uno ha trascendido a los medios: Ryann Torrero. Ex arquera de Santiago Morning y otrora compañera de Natalia Campos en la Roja femenina, la chilena-estadounidense de 31 años ya habría sido contactada por Véliz y su entrenador de arqueras, Eduardo Zurita, con quien compartió en el Chago.

Desde la U no se han referido a la búsqueda de una nueva portera para los próximos meses. Sin embargo, la carrera es contra el tiempo ya que no quieren sufrir lo mismo que en la Libertadores 2021, donde perdieron a sus dos defensoras centrales titulares -Carla Guerrero y Fernanda Ramírez- por lesión y no alcanzaron a tenerles reemplazo.