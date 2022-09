La clasificación de Santiago Morning a la Copa Libertadores Femenina 2022 fue, por decir lo menos, épica. Las bohemias derrotaron por dos a uno a Colo Colo en un partido plagado de emociones, con gol de Fabiana Vallejos en el tiempo de adición y después de jugar con una menos durante más de 60 minutos.

Para Milenko Valenzuela, DT de la escuadra microbusera, este partido se salió de la normalidad para ellas, que no acostumbran a jugar defensivamente y que trabajan mucho más con presión alta y sin saltarse líneas.

"Agradezco a las jugadoras, lo que pasó hoy fue anormal, un planteamiento fuera de toda planificación, no es nuestro estilo de juego. Tratamos de disimular la jugadora menos lo que más pudimos, ellas se enfadaban de ir perdiendo con una menos. Fue algo distinto", detalló Valenzuela.

Al descanso, Santiago Morning y Colo Colo se fueron empatados a uno y ya se había consumado la expulsión de Rosario Balmaceda. Milenko reveló cómo trabajó en el camarín para que la roja de la '11' bohemia y el gol en contra de Javiera Grez no calaran hondo en el equipo.

"La conversación en el entretiempo se dio con una estrategia de manejo, anulamos a las figuras de Colo Colo, pensamos en que no podíamos presionar, en contragolpear, lo que más les dije es que no pasaba nada, no íbamos perdiendo y teníamos el partido controlado. Lo único que no íbamos a poder hacer era nuestra presión alta", agregó.

Pero eso no fue todo. Valenzuela envió un sentido mensaje a Luis Mena y sus dirigidas por el partidazo que ayudaron a brindar. "Uno debe reconocer: Colo Colo fue superior y tuvo el control, no pudimos hacer nuestro juego y pudimos convertir cuando pudimos. Felicitamos a Colo Colo y felices de haber sacado la victoria", detalló.

"Felicito a Santiago Morning como club, es protagonista en el fútbol femenino, es precursor y seguirá haciendo apuestas para conseguir refuerzos", sentenció Valenzuela, dejando entrever que la institución buscará nuevos nombres para ir a competir a la Copa Libertadores Femenina 2022.