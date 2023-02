Maya Silva inició su relación con el deporte desde muy pequeña. Siempre le gustó moverse y se le daba muy bien la fuerza y la agilidad. Desde que tenía 3 años que su mamá le enseñó a andar en patines y los implementos para hacer deporte nunca estuvieron lejos. Ya más grande comenzó a probar otras disciplinas: karate, yoga, talleres de circo contemporáneo como tela acrobática y acrobacia en suelo.

También hizo parkour, pero fue un deporte que nunca la terminó de convencer. Ya a los 17 años tuvo un flechazo con la calistenia, y a pesar de que era la disciplina que menos le gustaba a su madre, se dedicó de lleno y profesionalmente con el apoyo de su abuela. Maya ya lleva cinco años en este deporte y comenzó en la ciudad de Villarrica.

"Empecé a entrenar gracias a un amigo el cual iba conmigo a los talleres de circo y además hacía parkour, después de los talleres siempre pasaba al parque de barras a seguir entrenando, yo lo acompañaba de vez en cuando, y poco a poco me fue interesando lo que él hacía y fui haciendo alguna que otra de las cosas que él me enseñaba", señaló Maya.

Silva agregó que "me acabé por convencer de que me quedaría con este deporte cuando lo acompañé a una competencia regional. Recuerdo que me metí a participar y ver cómo me iba. Me fue súper bien, logré llevarme el primer lugar en todo lo que competí: en repeticiones (push up, pull up, fondos) e isometría de estáticos (back lever, L-sit y handstand), ya que aún no hacía freestyle".

Una vez que se dedicó de lleno a la calistenia, en 2018, 2019 y 2022 logró ser campeona nacional en la categoría a la que se dedica (freestyle). Y el año pasado también logró el primer lugar en una competencia internacional en Brasil. Para Maya la experiencia ha sido "increíble e inigualable. Me ha enseñado lo que es la continua autosuperación, trabajo duro, constancia y perseverancia ante todo, lo cual me ha permitido forjar mi personalidad, carácter y he crecido no solo como atleta, sino que además como persona".

Sobre cuáles son los requisitos para practicar calistenia, Maya aseguró que "Ninguno. Lo puede practicar cualquier persona de la edad que sea, ya que no es necesario dedicarse solo a la parte competitiva, también hay una parte que no es tan intensa y rigurosa en su práctica siendo buena para la salud y bienestar. Eso sí, siempre con la ayuda de un profesional para así evitar movimientos mal ejecutados, malas experiencias, lesiones, etc."

¿Cuál es el consejo para las mujeres que se quieran iniciar en calistenia? Maya comentó que "se que como mujer a veces cuesta atreverse y comenzar a entrenar algún deporte, sobre todo aquellos los cuales requieren de mucha fuerza y donde hay más hombres que mujeres. Tampoco vayas a pensar que por practicar un deporte de fuerza te pondrás súper musculosa, lo que ganarás será fuerza para poderte tu propio cuerpo, estética (la cual no te hará ver grande, solo más definida), más estima y confianza en ti misma".

"Para dar el primer paso y atreverte no tengas miedo y deja de lado aquello que no te suma: La vergüenza, todos hemos iniciado desde cero. El miedo a lo que digan los demás: eres tú contra ti misma y nadie te puede juzgar por lo que haces y las decisiones que tomas referente a un estilo de vida activo".

"También hay que dejar de lado las barreras impuestas por una misma: si tú no crees primero en ti misma, nadie más lo hará. Internamente eres la única capaz de superarte constantemente para avanzar y seguir adelante. Si los demás te apoyan, esto será un plus para impulsarte, pero la que da el primer paso y toma la decisión de hacerlo eres tú", cerró Maya Silva.