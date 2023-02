Las mujeres demostraron su poderío en Ultra Fiord 2023. El evento que se realizó en la Patagonia y que contó con factores como la fuerte lluvia, además de la participación de corredores de 18 países y 32 ciudades de Chile, tuvo como protagonistas a las mujeres: Katherine Cañete, Mariana Leal y Olivia Amber triunfaron en este clásico del trail running que celebró su séptima edición.

Cañete completó los 55K en diez horas y ocho minutos, fue la quinta persona en cruzar la meta y la primera entre las mujeres y aseguró estar feliz: "Me encanta. Cuando empecé a correr había pocas mujeres en este deporte y ahora hay muchas y de todos lados. Hay chicas muy fuertes que están compitiendo y eso hace crecer el nivel, así que lo encuentro bacán".

En medio del verano austral, la meteorología no dio tregua. La naturaleza mostró su lado más duro y los competidores se enfrentaron desde muy temprano a las condiciones adversas. La carrera de 55K, por ejemplo, comenzó cerca de las 6:30 horas cuando recién amanecía en la Villa Río Serrano.

Más tarde fue anunciada una de las novedades de las jornada. La chilena Mariana Leal, lideraba la general de los 42K y cuando llegó a la meta después de siete horas y dos minutos, la oriunda de Pucón fue recibida por una ovación. Leal se inscribió en la carrera hace poco menos de un año, y después de una lesión, comenzó la preparación para los 42K.

"Creo que es una linda sorpresa porque las mujeres nos estamos metiendo de lleno en el trail. Nos estamos profesionalizando y podemos correr al nivel de los hombres. Me parece súper bien porque las mujeres tenemos más restricciones para entrenar y a veces tenemos otras funciones. Mi marido es un siete y por eso puedo correr. Si no, no podría entrenar lo que necesito”, afirmó Leal.

Mariana también hizo un llamado a las mujeres para que se incorporen a esta disciplina: "Se puede cuando los maridos se ponen las pilas (ríe). Yo empecé antes de la pandemia y mi objetivo era acompañar a mi hermana en sus carreras regenerativas. Poco a poco me fui apasionando”, agregó la corredora de La Araucanía.

Finalmente, la estadounidense Olivia Amber ganó la general de los 30K y comentó que "la meta era estar en el podio, pero no necesariamente primera. Estoy feliz". Además, la deportista superó a su pareja Erik Solli, por dos minutos. La última mujer ganadora fue Valentina Suárez que se quedó con los 16K femenino.

En la historia de Ultra Fiord, nunca habían ganado dos mujeres en una misma edición, por lo que lo conseguido en este año, es un hito para las representantes femeninas. De hecho, solo Marlene Flores y Carolina Pincheira habían ganado la general en alguna de las distancias: Flores lo hizo en los 30K en 2018 y Pincheira en los 16K el 2022.