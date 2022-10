Entre el 13 y 28 de octubre, en Quito, se jugará la edición 2022 de la Copa Libertadores Femenina 2022. Universidad de Chile y Santiago Morning ya conocieron a sus rivales y están listos para el debut, contra Independiente del Valle y América de Cali, el viernes 14 a las 17:00 y 19:15, respectivamente.

Sin embargo, la última preparación del torneo continental no será fácil para las dirigidas por Carlos Véliz o para las microbuseras. ¿La razón? La fecha FIFA de octubre, en que las selecciones alrededor del mundo disputarán partidos y donde la U y las de Milenko Valenzuela tendrán varias bajas.

En el caso de las Leonas son 13 las futbolistas que no estarán en la previa de la Copa Libertadores Femenina, siendo las cuatro convocadas al Mundial Sub 17 las únicas descartadas para el torneo. Se espera que las otras nueve lleguen a Quito. Al mismo tiempo, el Chago tendrá siete ausencias.

Universidad de Chile perderá a Emelie Borie (La Roja Sub 17), Javiera Cárdenas (La Roja Sub 17), Emma González (La Roja Sub 17), Daniela Acevedo (La Roja Sub 17), Llanka Groff (La Roja Sub 20), Carla Guerrero (La Roja), Karen Fuentes (La Roja), Yessenia López (La Roja), Sonya Keefe (La Roja), Daniela Zamora (La Roja), María Martínez Vecca (Paraguay), Rebeca Fernández (Paraguay) y Vanina Correa (Argentina).

Asimismo, en Santiago Morning tendrán como bajas a Ámbar Figueroa (La Roja Sub 17), Constanza Oliver (La Roja Sub 17), Monserrat Hernández (La Roja Sub 17), Mary Valencia (La Roja Sub 20), Fernanda Araya (La Roja), Yenny Acuña (La Roja) y Fabiana Vallejos (Argentina).

La idea es que todas quienes alcancen a disputar la Copa Libertadores Femenina arriben directo a Quito, sin pasar por Chile, una vez terminados los compromisos con sus respectivas selecciones. Sin embargo, varias de ellas podrían perderse el debut en el torneo, que será el viernes 14 de octubre.