La Federación de fútbol canadiense desafió a las jugadoras en huelga, que todavía no han cobrado su sueldo del 2022, con emprender acciones legales contra ellas en caso de no jugar la SheBelieves Cup.

La selección de fútbol femenino de Canadá había anunciado a través de su capitana, Christine Sinclair que estaban en huelga por recorte de presupuesto. Las nacionales a través de un comunicado de prensa en conjunto con su par masculino, dieron las razones para mantenerse movilizadas y no participar de la SheBelieves Cup que comenzará este jueves.

Las futbolistas regresaron a los entrenamientos y finalmente jugarán la copa ante la amenaza de Canada Soccer de emprender acciones legales contra ellas. La Federación de Fútbol Canadiense consideró que la huelga era ilegal y si las jugadoras no jugaban eel partido ante Estados Unidos ni regresaban a los entrenamientos, iban a ser denunciadas.

La paralización de actividades de las canadienses duró solo un día y la Canada Soccer apuntó que "las jugadoras no estaban ni están en posición de huelga legal según la legislación laboral". Además, las mismas futbolistas denunciaron que "no solo emprenderían acciones legales para obligarnos a volver al campo, sino que considerarían tomar medidas para cobrar lo que podrían ser millones de dólares en daños y perjuicios de nuestra Asociación de Jugadores y de cada una de nosotras".

"Estamos cansadas de tener que luchar constantemente por un trato justo y equitativo, y por un programa que nos dé la oportunidad de lograr lo que sabemos que este equipo es capaz de lograr para Canadá. Esta falta de apoyo amenaza con revertir los progresos que hemos hecho como nación futbolística y devolvernos al olvido. Para que nuestro equipo siga teniendo fuerza a nivel mundial, necesitamos una federación que nos apoye al nivel que se espera de nosotras", escribieron las futbolistas en el comunicado.

La baja en el presupuesto no es el único problema que denuncian, pues aseguraron que "como jugadoras que aún no hemos recibido ninguna compensación por ninguno de nuestros trabajos para Canada Soccer en 2022, no podemos permitirnos los riesgos que crearía una acción personal contra nosotras".

La capitana Christine Sinclair, aseguró que el equipo no podía permitirse no volver: "Estamos obligadas a volver a trabajar a corto plazo. Esto no ha terminado. Seguiremos luchando por todo lo que merecemos y ganaremos". La SheBelieves se juega en protesta", dijo Sinclair en Twitter.