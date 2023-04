Justo después de la segunda fecha FIFA del año, el fin de semana del 15 y 16 de abril volverá la acción en el Campeonato Femenino 2023. La fecha 3 será la que retome la competencia, que ha tenido dos jornadas y varias polémicas entre medio. Ya se conoce la programación.

El partido que abrirá los fuegos de la fecha 3 se jugará en la sexta región. El próximo sábado 15 de abril, O'Higgins recibirá a Deportes Antofagasta desde las 10:45 horas. Se enfrentarán dos fuerzas que no saben cuán parejas llegan: las rancagüinas cayeron en la fecha 1 y no jugaron la fecha 2, mientras que las pumas suman un triunfo.

Serán dos los "clásicos" que sean los protagonistas esta jornada: el primero entre Universidad Católica y Colo Colo, el sábado 15 a las 11:00 horas, en el estadio Santiago Bueras. El segundo entre Palestino y U de Chile, el domingo 16 a las 11:00 en el Municipal de La Cisterna.

Y hablando del 16 a las 11, serán cuatro partidos en simultáneo los que tenga la fecha 3 del Campeonato Femenino 2023. Además de árabes vs leonas, también está el duelo de Universidad de Concepción vs Coquimbo y Cobresal vs Puerto Montt. A las 12:00 comenzará Deportes Iquique vs Fernández Vial.

El único partido que no ha sido mencionado es el que protagonizarán Audax Italiano y Santiago Morning. El encuentro fue programado para el sábado 15 a las 16:00 horas, en el estadio Bicentenario de La Florida. Será el cruce de dos equipos que se mantienen invictos y que están en la zona alta de la tabla.

Respecto a las canchas, las dragonas volverán al complejo Cesare Rossi Banchero, mientras que O'Higgins se mudará desde el Monasterio Celeste hasta el estadio Patricio Mekis. Asimismo, la UdeC continúa en el estadio de la casa de estudios y todavía no vuelve al Ester Roa.