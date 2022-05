El 21 de mayo es un día histórico para el fútbol chileno. Este sábado, el Olympique de Lyon se convirtió en campeón de la Women's Champions League 2021/22 luego de derrotar por 3-1 al FC Barcelona en la gran final, y Christiane Endler es la primera nacional en alzar el trofeo de clubes más importante de Europa.

Esto, debido a que Claudio Bravo no fue considerado campeón en la temporada 2015 con el Barça. Si bien él era miembro del plantel, al no sumar minutos en el torneo la UEFA no lo contempla dentro del listado de monarcas de la Champions League. Aunque tiene la medalla, la confederación europea no lo contempla.

Pero eso no es todo para Tiane, ya que luego del triunfo de este sábado, entró a una selecta lista que solamente estaba compuesta por otras tres futbolistas. Hasta ayer, solo tres jugadoras habían sido campeonas de la Libertadores Femenina y de la Women's Champions League: hoy son cuatro.

Fue en la temporada 2012 del fútbol femenino cuando Colo Colo entró a la historia grande del torneo al convertirse en las cuartas campeonas de la Libertadores. Las albas derrotaron a Foz Cataratas de Brasil en la final y Christiane Endler era la portera titular del Cacique.

Marta fue la primera en entrar a esta lista. La seis veces ganadora del premio a mejor futbolista del mundo fue campeona de Liga de Campeonas de Europa en la 2003/04 cuando jugaba en Umeå IK de Suecia. En 2009 ganó la Libertadores con el Santos (Brasil).

Cristiane también ganó CLA en 2009, y sumó minutos con el 1. FFC Turbine Potsdam monarca de Champions en 2004/05. A ellas se suma Rosana. Igualmente brasileña, fue campeona de la Liga de Campeonas de Europa en la temporada 2011/12 junto al Olympique de Lyon. Luego, en 2014, alzó la Libertadores con el São José EC.