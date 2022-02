Las jugadoras de Deportes Antofagasta aseguraron que el club no se contacta con ellas desde octubre pasado, y que ad portas del comienzo del torneo todavía no empiezan a entrenar.

Las jugadoras de la rama femenina de Deportes Antofagasta hicieron un llamado al club a responsabilizarse con sus jugadoras y hacerse cargo de la categoría. A un par de semanas del comienzo del Campeonato Femenino 2022, no tienen comunicación con la institución desde octubre de 2021 y no han empezado la pretemporada.

La denuncia se remonta a 2019, ya que desde ahí que inician los entrenamientos previos a la temporada una o dos semanas antes de la jornada 1. "Esto ha generado estrés y preocupación al plantel femenino. La gran mayoría de las jugadoras estudiamos y/o trabajamos, donde nos es necesario planificar los tiempos y asi cumplir de la mejor manera con nuestra institución", detallan.

"Hoy no tenemos información respecto al inicio de pretemporada, prueba de jugadoras, continuidad de la administración del equipo ni de renovación del cuerpo técnico. Hemos intentado contactar a dirigentes sin tener respuesta certera, seguimos con incertidumbre. Si bien estamos a cargo de un tercero, hoy creemos que la responsabilidad de la S.A es absoluta, siendo esta nula. No tenemos comunicación hace 3 meses, no les importa prepararnos, que realicemos pre-temporada, ni competir, solo participar", agregaron.

Pero eso no es todo, ya que además la rama femenina de Antofagasta asegura que seis jugadoras han sufrido los efectos de no realizar pretemporada en los últimos años, con fracturas, cortes de ligamentos y más lesiones graves.

"Entre los años 2020-2021 sufrimos la baja de 6 jugadoras importantes, con lesiones graves, corte LCA y fracturas, las cuales no les permitieron seguir compitiendo. Probablemente con una buena pretemporada este número hubiese sido inferior", destacan las futbolistas.

Por esa razón, CDA Femenino hizo un llamado a la institución a ponerse las pilas y entregarles los requerimientos mínimos, ya que no quieren irse a la B ni seguir sufriendo lesiones graves como en los últimos años.

"Hemos representado y competido con responsabilidad, compromiso y entrega, sin nada a cambio, creemos que merecemos respeto por lo entregado. Nuestra única intención desde que representamos al Club ha sido competir y no sólo participar, nos costó años lograr insertarnos en el campeonato nacional y no queremos pasar por más lesiones y mucho menos por un descenso. Exigimos respeto, nuestros requerimientos son mínimos, solicitando que termine la falta de comunicación, preocupación y mala preparación de todos los años", cerraron.

De momento, el Campeonato Femenino 2022 no tiene fecha de inicio definida. Todo indica, sin embargo, que será el fin de semana del 5 y 6 de marzo cuando se dispute la jornada 1, según reveló Paula Navarro.