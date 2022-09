La Copa Libertadores Femenina 2022 ya tiene a sus dos equipos chilenos clasificados: Universidad de Chile y Santiago Morning. Las Bohemias se quedaron con el cupo Chile 2 este martes, luego de derrotar por dos a uno a Colo Colo, con goles de Rosario Balmaceda y Fabiana Vallejos, además del descuento de Javiera Grez.

Luis Mena, DT de las albas, explicó cómo fue este encuentro para sus dirigidas. "Es una sensación muy amarga. Estamos muy dolidos por la forma, porque se fue el resultado en el último minuto y tratamos de buscarlo por todos lados. Tuvimos para haber liquidado el partido antes, ahí estábamos haciendo un pequeño análisis en la interna; tuvimos jugadas que pudieron haber terminado en gol, como la de Ysaura (Viso) y un cabezazo de la Cote (Urrutia)", explicó.

"Tuvimos un partido muy controlado ante un buen rival que nos deja una sensación extraña porque en el último minuto hacen un gol infantil, de un lateral. Es un aprendizaje muy duro, pero tiene que servir de aprendizaje. Estamos muy amargados, hicimos un muy buen partido en líneas generales pero, más allá de haber tenido una jugadora más, Santiago Morning no nos creó mayores situaciones de gol", agregó el multicampeón.

Respecto a las anotaciones, Mena confesó que "los dos goles fueron bien extraños y donde ellos más se hacen fuertes, que es en los balones detenidos, estuvimos 10 puntos. Por la forma nos duele mucho, el camarín está muy abatido pero es parte del aprendizaje y ahora tenemos cinco finales para poder meternos nuevamente".

"No he visto la jugada del gol, no sé si controla con el brazo, me dio esa sensación, pero no pasa por el arbitraje, pasa por dos goles que nos hacen de forma extraña. Pensamos el partido y se nos dio como creíamos, tuvimos varias ocasiones de gol, pudimos cerrarlo antes, pero hay que levantarse, esto es fútbol, no es una ciencia cierta", añadió sobre la polémica, en que el dos a uno habría tocado el brazo de Nicole Fajre antes de entrar.

Sin embargo, Mena se comprometió a levantar rápido la cabeza con Colo Colo. "Uno toca fondo al ver un camarín abatido. Este equipo ha ido en crecimiento, hemos ganado partidos importantísimos y hoy era un salto de calidad que queríamos dar, pero por las pequeñas grandes cosas no pudimos ir a la Libertadores. Es triste, amargo, hay que digerirlo rápido porque volvemos a la competencia y todos los partidos serán durísimos", cerró.