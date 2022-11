Daniela 'Leona' Asenjo ya tiene todo preparado para recibir a Linda Lecca en la defensa de su título mundial de la Organización Internacional de Boxeo en la categoría súper mosca. La valdiviana había tenido algunos inconvenientes para la organización del evento, sin embargo en el live con RedGol y Women 4 Sports, confirmó que ya está todo listo.

"Estamos a poquitos días con la promotora organizando, y un poquito lo que pasa en el deporte en general en Sudamérica, donde muchas veces hay que ser dirigente, organizador, promotor y deportista. Hay harto trabajo detrás, pero estamos contentos con el hecho de traer un título mundial a Valdivia, es bonito descentralizar de la capital los grandes eventos".

Daniela también habló acerca de las dificultades que ha tenido, no solamente ahora para la organización de su defensa, sino que también sobre lo que le ocurrió durante el periodo de pandemia.

"Yo tengo un gimnasio junto a mi pareja y estuvimos 15 meses cerrados, dejé mi trabajo como psicopedagoga para dedicarme en un 100% al boxeo y son decisiones que uno toma y no me arrepiento. Hago clases, me dedico a esto, pero tampoco puedo postular a una beca deportiva porque es deporte profesional, entonces siempre la ayuda tiene que ser a través de empresas privadas", señaló la boxeadora.

El boxeo al igual que el fútbol o el básquetbol profesional, se financia con auspiciadores, sin embargo, Daniela asegura que al ser individual y de una categoría femenina, cuesta mucho encontrar empresas patrocinantes que quieran apostar por la carrera de una deportista.

"Tenemos que cambiar la cultura deportiva que hay en el país y darnos cuenta que a través del deporte se cambian realidades y vidas de personas. Cuando se entienda de esa forma, creo que las autoridades y las empresas privadas van a empezar a gestionar dinero para invertir en eso, porque finalmente somos un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones y si queremos que nuestra sociedad mejore, creo que el deporte es la mejor herramienta", añadió la Leona que lleva meses preparando su defensa del título súper mosca.

Finalmente, Daniela comentó que a pesar de las dificultades, lograron organizar el gran evento que se vivirá el 3 de diciembre en el Coliseo Muncipal de Valdivia donde "hay tres combates preliminares de boxeo amateur internacional de Chile versus Argentina, cinco combates profesionales de boxeo, entre ellos uno de combate femenino y una pelea de kickboxing".

"Es muy bonito porque se pueden agrupar y dar un espacio de calidad para los boxeadores que muchas veces cuesta mucho que tengan una tribuna para poder mostrar lo que hacen. Así que dejamos la invitación hecha para el evento, los esperamos en Valdivia y también habrá un streaming para que puedan seguirlo", cerró la boxeadora nacional.