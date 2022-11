José Letelier desmenuza a la Roja Femenina: "Los errores cuestan caro y lo apreciamos vs Filipinas"

José Letelier analizó el empate entre la selección chilena femenina y su par de Filipinas del pasado sábado. A pesar de las dudas iniciales por el rival tan distinto a los posibles contrincantes en el repechaje, para el DT de la Roja fue un buen amistoso que servirá para planificar otro tipo de detalles de cara al torneo de play-offs mundialista.

"Fue un partido bastante complejo, creo que el gol de Filipinas marca el desarrollo. Es un equipo bien ordenado, que se replegó bastante bien. Caímos, de repente, en confusión por no generar los espacios necesarios para terminar bien la jugada. Si te das cuenta, antes del gol de Filipinas empezamos a ganar por bandas, pero el último pase, o el centro bien realizado nos complicó para hacer la diferencia", aseguró el DT.

Según él, la anotación del elenco asiático les costó caro. "Hacen el gol y empiezas a caer en la desesperación y en tratar de llegar demasiado rápido al arco contrario cuando empiezas a pasar los 3/4 de cancha. Creo que ahí estuvo la complejidad. Empatamos y empezamos a fluir más con el juego; quizás, nos soltamos un poco más y generamos tranquilidad", agregó.

Además, Letelier afirmó que "en ese último cuarto de cancha rival nos desdibujamos, no tomamos buenas decisiones y vamos a tener que trabajar en eso. Este partido se presentó de una manera ya prevista, salvo el gol. Se hicieron cosas interesantes que vamos a corregir y que analizaremos antes del próximo partido para poder rendir un poco mejor en cuanto a juego y resultado. Buscaremos variantes para ver su comportamiento".

De todos modos, para el seleccionador, la selección filipina si tiene semejanzas con sus rivales del repechaje. "Filipinas en cuanto a estructura, entendiendo que hay diferencias, es más parecido a Haití. Creo que ellas tienen un mayor nivel técnico y jugadoras muy interesantes, donde prácticamente el 80% está jugando en Francia. En ese sentido, sí es un rival similar", destacó.

Letelier sabe que, en el repechaje, no pueden equivocarse como ante las asiáticas. "Chile es una selección muy luchadora pero no puede dar ventajas, porque en el alto nivel, la competencia es muy fuerte y muy compleja para resolver las situaciones que se van presentando. Por lo tanto, los errores cuestan caro y lo pudimos apreciar ante Filipinas. Se cerraron y no tuvimos claridad para terminar bien la jugada", manifestó.

"Este es un trabajo en conjunto, entre jugadoras y cuerpo técnico, y la responsabilidad es nuestra de poder generar las posibilidades y dar todas las herramientas a las jugadoras para que puedan desarrollarse mejor. Vamos a seguir trabajando en eso. La lección importante es que en un partido definitorio, como el del repechaje, no se pueden dar licencias ni ventajas", confesó Letelier.

De todos modos, en la Roja Femenina tienen fe de cara al torneo de play-offs mundialistas. "Chile ha tenido la posibilidad de jugar estas instancias y hemos salido airosos, al contrario. No vamos a dar nada por perdido, así que estamos preparándonos para llegar de la mejor manera al repechaje", detalló el entrenador.

¿En qué van a trabajar ahora? "Se nos cerraron mucho y caímos mucho en los centros, a veces fue demasiado de buscar ese recurso. Y aunque salió el gol, a través de un centro, tenemos que buscar variantes que nos permitan llegar con más claridad frente a una defensa muy cerrada", advirtió.

"Se buscó un tiro de media distancia, pero no era el momento de hacerlo porque en esos lapsos hay que tener más tranquilidad, no estábamos bien posicionadas para rematar a 40 o 50 metros y con una arquera bien parada. Son pequeños detalles que hay que clarificar, trabajar y eso es responsabilidad del cuerpo técnico, llegar de la mejor manera al partido del martes y también al repechaje", sentenció Letelier.