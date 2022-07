Grez ha tenido un rendimiento destacado en la Copa América Femenina 2022 con la Roja, pero para ella lo más importante era volver a ser convocada a la Selección y dejar atrás una lesión rebelde que no dejó de molestarla.

Javiera Grez ha tenido una impecable Copa América Femenina junto a la Selección Chilena. Luego de la derrota contra Paraguay vino el triunfo frente a Ecuador, y la delantera fue elegida como la mejor jugadora del partido. Aunque no ha convertido goles en el torneo, la idea es estrenarse contra Colombia, esta noche, en el partido que despedirá la fase de grupos.

Sin embargo, la previa del llamado de la Roja Femenina para asistir al torneo continental no fue fácil para Grez. "En mi caso ha sido bastante dura. Me vengo recuperando de una lesión así que ha sido muy dura. Siempre quise volver a la Selección después de la lesión así que me preparé con más esfuerzo y con ganas de querer estar", apuntó.

Respecto al análisis que hizo del torneo, la competitividad que tendrían entre todas las selecciones se veía desde antes. "Va a estar dura, será una muy buena Copa América. Todas las selecciones han subido mucho su nivel y va a estar atractiva y muy divertida", agregó.

Grez es una de las jugadoras que estrenó los nuevos zapatos Air Zoom Mercurial de Nike en la Copa América Femenina 2022. Ante eso, se mostró muy emocionada porque "tengo que confesar que siempre he sido fanática de Nike, así que cualquier zapato tipo Mercurial, que es el modelo que uso yo, me sorprende. Me gustan mucho los colores que tiene el modelo y creo que son súper lindos y tecnológicos".

Con tanta tecnología, a veces es difícil recordar cuales fueron los primeros zapatos que usaron para patear un balon. En el caso de Javi Grez, la historia se remonta a los tiempos en que hacía sus primeras armas en Lontué. "No recuerdo bien la historia, pero mi papá me los regaló para ir a probarme a una escuela de hombres, de donde vivo yo", cerró.

Este miércoles 20 de julio, desde las 20:00 horas, la Roja Femenina enfrentará a Colombia por la fecha 5 de la fase de grupos de Copa América 2022. Las nacionales necesitan de una victoria para asegurarse de clasificar directo; sin embargo, con otros resultados estarán pendientes de lo que haga Paraguay ante Ecuador.