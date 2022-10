Racing cayó por 2-1 con River Plate en la última fecha del torneo argentino, con un penal fallado sobre el final y, debido al empate entre Boca Juniors e Independiente por 2-2, los Xeneizes superaron a la Academia por dos puntos y se quedaron con el trofeo de campeones de la temporada 2022.

Sin embargo, en el elenco celeste y blanco siguen las malas noticias. Este martes, en el Cilindro decidieron excluir a dos jugadoras del plantel de honor femenino, ya que fueron al Obelisco a celebrar que Boca era el campeón y, además de grabarse en los festejos, los publicaron en sus redes sociales.

Se trata de las jugadoras Lourdes Martínez (20) y Milagros Menna (24), quienes no podrán jugar la Copa Federal Femenina argentina con Racing. El torneo comenzará el próximo miércoles 2 de noviembre y no contará con ambas futbolistas, que fueron marginadas del plantel, no jugarán durante el resto del año y no entrenarán a la par de sus compañeras.

Daniel García, dirigente a cargo de la rama femenina de la Academia, tomó la decisión de separar a las futbolistas. ¿Cómo será la exclusión? Pueden entrenar en el complejo y seguirán cobrando su sueldo, pero no vuelven a jugar esta temporada ni a ser dirigidas por el cuerpo técnico.

El video de Martínez y Mena cantando canciones de Boca Juniors y celebrando el título se viralizó rápidamente en redes sociales y ambas jugadoras, después de descubrir el error, pusieron en privado sus perfiles de Instagram.

De momento, en Racing no han emitido comunicaciones oficiales sobre la marginación de sus dos futbolistas por burlarse del campeonato que perdieron hace apenas dos días. El futuro del equipo académico se conocerá en los próximos días, cuando publiquen el sorteo de la Copa Federal.