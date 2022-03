Barty acusó agotamiento y falta de impulso físico y emocional para continuar con su carrera en el tenis. Todavía no ha sido eliminada del ranking WTA, el que lideraba desde 2019.

Hasta ayer, Ashleigh Barty era la tenista número 1 del ranking mundial de la WTA, con 7980 puntos y sacándole una muy amplia ventaja a la segunda. Sin embargo, en horas de la noche del martes, la australiana anunció su retiro del tenis a los 25 años, luego de ganar el Australian Open en enero pasado.

La tres veces ganadora de un Grand Slam es la segunda mujer que se retira del tenis mientras es la primera del ranking WTA, además de la belga Justine Henin en 2008. Barty informó la decisión de retirarse del deporte por la noche del martes en su cuenta de Instagram, mediante un video.

Allí, Ash Barty fue entrevistada por la ex tenista Casey Dellacqua, y reveló sus sensaciones en torno a la retirada, luego de seis años consecutivos en el profesionalismo, comenzados en 2016, cuando volvió tras dos años retirada.

"Hoy es un día difícil y lleno de emociones, porque anuncio que me retiro del tenis. Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo en lo más alto del nivel. Estoy agotada. No hay un camino correcto ni uno incorrecto, es mi camino", explicó la ahora exdeportista, quien logró ser la número 1 del ranking WTA, por primera vez, en junio de 2019.

En agosto dejó de ser número 1 y retomó el puesto en septiembre. En marzo de 2020, sin embargo, volvió a dejar escapar la cima del ranking, lugar que recuperó en agosto del mismo año: ya son 85 semanas consecutivas como la mejor tenista del mundo, trono que dejará durante los próximos días, y 119 en total.

El último partido que Ash Barty disputó fue la final del Australian Open frente a Danielle Collins, que ganó y que significó su tercer Grand Slam (Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021). En total, consiguió ganar 15 títulos de singles y 12 de dobles durante toda su carrera tenística.