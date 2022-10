Arantza Suazo fue suplente en la victoria de Chile vs Nueva Zelanda en el Mundial Sub 17 de India 2022, pero entró en el minuto 73' y se convirtió en la tercera mujer chilena que debuta en una Copa del Mundo cuyo padre también jugó el torneo.

Humberto Suazo celebra a su hija Arantza en el debut triunfal de la Roja en el Mundial Sub 17 de India

La selección chilena femenina Sub 17 tuvo un estreno increíble en el Mundial de India 2022. La Roja derrotó por tres a uno a Nueva Zelanda en un partidazo que se jugó en la ciudad de Goa y que abrió los fuegos de la cita planetaria. Ámbar Figueroa, Anaís Cifuentes y Tali Rovner fueron las anotadoras.

El encuentro dejó ver a un Chile ampliamente superior a las neozelandesas, desde un primer momento. Y si bien dejaron encajar un gol, prácticamente todas las líneas se mostraron bien paradas, principalmente la zona de atrás: Catalina Mellado se lució en portería y la defensa estuvo impecable y bien coordinada.

Es la primera victoria de una selección chilena femenina en un Mundial Sub 17, luego de las tres derrotas en la edición 2010. Además, es la primera vez que se encaja más de un gol en una cita planetaria, ya que en Trinidad y Tobago la única anotadora fue Iona Rothfeld. Hoy fueron tres tantos.

Y por si eso fuera poco, Nueva Zelanda fue tercero del mundo en la última Copa del Mundo Femenina de la categoría, en Uruguay 2018, y hoy Chile sumó una victoria crucial. El ingreso de Arantza Suazo a la cancha, en el minuto 73, fue otro hito muy importante: es la segunda jugadora chilena mundialista cuyo padre también jugó un mundial.

Humberto Suazo jugó en Sudáfrica 2010, y se suma a Carlos Tejas (Francia 1998) y Carla Tejas (Sub 17 Trinidad y Tobago 2010). Si bien Dominique Hisis (Sub 20 Chile 2008) también jugó un mundial, su padre, Alejandro 'Chino' Hisis no disputó alguno, solamente fue seleccionado adulto.

Chupete celebró muy emocionado en sus redes sociales el estreno de Arantza en el mundial. "Te felicito mi cangui, estamos super orgullosos", escribió el goleador con imágenes del ingreso de su hija a la cancha a los 74 minutos, en reemplazo de la coquimbana Natsumy Millones. ¡Tremendos!