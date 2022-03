Este miércoles se disputaron dos de los partidos que habían quedado pendientes en la Primera Iberdrola de España: Levante vs Alavés, que terminó con victoria de las granotas por tres a cero, y Valencia frente al Villarreal, con participación de una chilena por el mundo: Francisca Lara.

Fue victoria por dos goles a uno para las blanquinegras sobre el Submarino Amarillo, que las ayuda a zafar de la zona de descenso y que hace aún más difícil la salvación del Rayo Vallecano de Camila Sáez y Yanara Aedo. Aunque Villarreal empezó ganando, Valencia lo remontó con goles de Candela Andújar (66') y Anna Torrodà (71').

Sin embargo, Pancha fue la estrella del equipo visitante, ya que a los 18 minutos del partido anotó el 1-0 parcial luego de conectar el balón y batir a la portera rival Enith Salón. No existe video de la anotación de la máxima goleadora histórica de la Roja Femenina, ya que no contaron con transmisión.

El encuentro fue bastante agrio para el Villarreal, ya que no pudieron superar al Valencia aunque tuvieron muchas más jugadas peligrosas a su favor. Las amarillas no lograron la remontada agónica, a pesar de que no bajaron los brazos. Francisca Lara estuvo durante los 90 minutos en cancha pero su esfuerzo no fue suficiente para que sumaran de a tres.

Con este resultado, Villarreal marcha 12º en la tabla de la Primera Iberdrola 2021/22, con 24 puntos. Están a 8 puntos de zona de descenso a falta de cinco partidos por disputar en la temporada actual.

En la fecha 26, que se disputará este fin de semana, el Submarino Amarillo de Pancha Lara visitará al Barcelona este sábado 2 de abril desde las 7:00 am (hora de Chile). Las blaugrana son campeonas del torneo desde la J24, cuando golearon por 5-0 al Real Madrid.