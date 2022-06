La fecha FIFA de junio está a la vuelta de la esquina. El 25 y 28 de junio, la Roja Femenina enfrentará a Venezuela en la previa de la Copa América 2022 en Curicó y Rancagua y terminarán con la preparación para el torneo continental. Fernanda Ramírez, zaguera de la selección chilena, reveló cómo están trabajando de cara al viaje a Colombia.

Según la defensora, lo único que pueden hacer en estos entrenamientos, es "adaptarnos rápido. No hay mucho tiempo para adaptarse, así que contenta de ver a las chiquillas de nuevos, juntar el grupo, y preparar los partidos con los sparrings que nos hacen alistarnos de mejor manera para los encuentros ante Venezuela".

Hoy la Roja Femenina está trabajando con la categoría masculina Sport Academy, una academia de fútbol, como sparrings. Para Ramírez ha sido fundamental entrenar con ellos. "Al comienzo cuesta adaptarse por las diferencias físicas, pero nos sirve muchísimo para igualar nuestro tema físico y tácticamente también", comenzó.

"Sirve para ser más inteligentes en ese sentido y corregir esos errores que de repente nos pueden pasar la cuenta, pensando en Copa América. Nos ayuda a enfrentar esa realidad que vamos a vivir más adelante, teniendo en cuenta que son entrenamientos de alta intensidad física, que te obligan a tomar la decisión correcta para tener resultados a favor", añadió la central colocolina.

La idea de Ramírez, sin embargo, es que José Letelier la elija para conformar la lista de 23 citadas para la Copa América Femenina. Actualmente, la Roja trabaja con 25 jugadoras. "Ojalá me toque, si no, a la que le toque entrar. Somos un grupo, estamos formando plantel, así que la que sea que juegue, las 11 y las que entran después, que lo hagan de la mejor manera. Estaré contenta si me toca, y si no, estoy contenta por poder estar acá", destacó.

De todos modos, la jugadora envió un mensaje a los hinchas para que vayan a apoyar a la selección a Curicó y Rancagua. "Siempre es bonito jugar en Chile, con la gente alentándote en el estadio. La vez pasada nos tocó en Argentina y teníamos todo el público en contra, pero siempre juega a favor jugar con toda la hinchada chilena. Ojalá que vaya harta gente al estadio", cerró Ramírez.