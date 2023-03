El mes de marzo es conocido mundialmente como el mes de la mujer, no solo por la conmemoración de su día el 8M, sino que también se celebra un día especial para las futbolistas sudamericanas. El 7 de marzo está establecido como el Día del Fútbol Femenenino de Sudamérica, y a pesar de que falta mucho por avanzar, se han presentado diversas propuestas que mejorarán el fut fem de la región.

Esta fecha se celebra desde el 2021y fue propuesta por María Sol Muñoz, miembro del Consejo de Conmebol en ocasión de la víspera del Día Internacional de la Mujer. Pero, ¿cuáles han sido los avances de la Confederación en relación al fútbol femenino? En RedGol Fem te contamos los principales anuncios para este 2023.

El primero de ellos va de la mano con la apuesta por el desarrollo deportivo de las mujeres y con el aumento de la competitividad en sus principales torneos. Si bien la Conmebol aumentó los premios de la Copa Libertadores en un 68% respecto al año pasado, todavía está al debe en cuanto a la organización de la Copa y su tiempo de duración.

Este año también se disputarán la Copa Libertadores y la Copa América de futsal femenino. Además, en la fiesta Evolución, se competirá en fútbol femenino en las categorías Sub 16 y Sub 14, y en el futsal, podrá hacerlo la categoría Sub 12 lo que marca un precedente en relación al desarrollo desde temprana edad de las deportistas.

A nivel de selecciones, la Conmebol y la Concacaf firmaron un acuerdo que incluye la participación de cuatro selecciones nacionales sudamericanas en la Copa de Oro Concacaf 2024. Los combinados que serán parte de la competición son Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay.

Esta temporada, además, se realizará por primera vez en la historia la Finalissima Femenina en conjunto con la UEFA. Este torneo que se define a partido único entre la selección campeona de la Copa América y la campeona de la Eurocopa, es decir, se jugará entre Brasil e Inglaterra.

Uno de los meaculpas que debe realizar la Conmebol es la poca presencia de equipos sudamericanos en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de este año. Brasil, Colombia y Argentina serán los equipos que representarán al continente, pero cabe recordar que quedaron fuera del repechaje mundialista Chile y Paraguay.