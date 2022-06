La Copa América Femenina está a la vuelta de la esquina. Pero antes de que La Roja Femenina viaje a Colombia para disputar el torneo, enfrentarán a Venezuela en dos amistosos que serán en Curicó y Rancagua, el sábado 25 y martes 28 de junio respectivamente, a las 18:30 horas.

Daniela Zamora reportó hoy con otras 24 seleccionadas para el primer entrenamiento de esta fecha FIFA y aseguró que estuvo "bien, súper bien. La verdad es que estamos súper motivadas, sabemos que esta es la última patita antes de la Copa América así que con toda la energía y las ganas de hacerlo bien".

Respecto a la Vinotinto, para la delantera de Universidad de Chile las dirigidas por Pamela Conti "tienen muy buen equipo. Sabemos que va a ser un rival duro, con el nivel que nos vamos a encontrar en la Copa América, así que eso es súper importante. Nos da una preparación súper real de lo que nos vamos a encontrar allá".



Sin embargo, Zamora aún no tiene 100% asegurado su cupo en la Copa, ya que de las 25 citadas actuales, solo 23 viajarán a Colombia. Conmebol exige 20 jugadoras de campo y tres arqueras, por lo que aún resta por descartar dos nombres antes de cerrar el listado de buena fe.

"Está ese nerviosismo de no saber si una va a ir o no, pero no nos queda más que entrenar al cien y ojalá poder disfrutar de lo que es jugar una Copa América. Estoy con más ganas de estar, de ser parte de este proceso y ojalá estar en la nómina", añadió.

El primer amistoso de la Roja Femenina será en Curicó, y las entradas salieron a la venta este lunes mediante el sistema Puntoticket. La delantera dejó una invitación a los hinchas para acompañarlas en La Granja. "Que nos vayan a ver, que nos apoyen como siempre lo hacen y nosotras vamos a dar un lindo espectáculo. Ojalá que vayan a vernos y nos apoyen como siempre", cerró.