El fútbol femenino en Chile ha tenido en Santiago Morning a uno de sus más grandes aliados. El conjunto bohemio fue pionero en la actividad desde su fundación, y el primer club que estableció contratos profesionales para sus jugadoras. Con tres títulos y cinco subcampeonatos, además es animador permanente de la liga femenina.

Por eso, el Día Internacional de la Mujer es más que significativo para los de la V negra. Y este 8M, Redgol dialogó con la mediocampista Daniela Pardo para analizar el presente y el futuro de una actividad que cada vez suma más deportistas y fanáticos.

"Para mí el 8M es sinónimo de dignidad, superación y lucha y sé que para cada mujer es un sentimiento distinto", reflexiona Daniela Pardo, quien fue seleccionada Sub 20, Adulta y Olímpica con Chile. Por eso, conoce de sobra las dificultades que ha tenido el fútbol femenino en su desarrollo.

"La verdad es que es difícil ser futbolista en Chile, porque llevamos años peleando por nuestro lugar, un rubro tan machista y violento. Por eso seguimos y seguiremos exigiendo lo mínimo, ser profesionales y respetadas", explica.

¿Cómo crees que se puede potenciar el fútbol femenino en Chile?

"Dándoles a las jugadoras condiciones, seguridad y sobre todo respeto. Hay que fomentar la inclusión en las categorías menores, fútbol mixto. Esto es más un cambio social, para eso los procesos son a largo plazo y requieren inversión y trabajo".

¿Cuál es tu opinión sobre la profesionalización del fútbol femenino en Chile?

"Soy una afortunada de ser parte de una minoría de jugadoras que están contratadas. Agradezco a mi club que, como bien se dice, es pionero en darles dignidad y lo que se merecen a las jugadoras. Un contrato es lo mínimo que debemos exigir como deportistas. Creo que ese sueño aún está pendiente para la gran mayoría".

¿Qué opinas sobre el rol de los auspiciadores en el desarrollo del deporte, en este caso su nuevo auspiciador Latamwin?

"Creo que son parte fundamental en el desarrollo del fútbol femenino. Sin ellos, esto es imposible. Ojalá a futuro alguna empresa pueda comprar el campeonato femenino y sea como en otras ligas, donde el torneo es totalmente subsidiado por privados y no depende de la federación, potenciar el fútbol femenino como el tremendo producto que es y hacer un torneo realmente a nivel internacional".

Paula Navarro: "Siempre estamos luchando por nuestros derechos"



Santiago Morning ha tenido hombres y mujeres a cargo de su primer equipo. Y Paula Navarro renovó sus votos para regresar a la banca en 2023, luego de cumplir funciones de coordinación en el cuadro bohemio.

"Me di cuenta de que el lugar donde me siento mejor, lo paso mejor, y creo que también lo hago bien, es en la cancha con las jugadoras. Así que estoy muy contenta de tomar este desafío", asegura la entrenadora.

El 8M no pasa inadvertido para la estratega que en su minuto encabezó el proyecto de fútbol femenino en Colo Colo. "Es muy importante para todas, ya que siempre estamos luchando por nuestros derechos en diferentes ámbitos. No debería ser así, no deberíamos tener un solo día. Aún así, es relevante que se conmemore un hito histórico, que ha movilizado a muchas mujeres", reflexiona.

Finalmente, Navarro asume el rol que cumplen los auspiciadores en el fomento de la actividad en Chile. "Los sponsors son importantísimos en el apoyo y en el desarrollo del fútbol, en este caso del fútbol femenino y en el deporte también. Cuesta mucho encontrar auspiciadores y empresas que quieran aportar económicamente. Por eso su aporte es clave, así como lo ha entregado Latamwin a Santiago Morning", complementa.

Los ojos puestos en el fútbol femenino



Una de las principales motivaciones de Latamwin para acercarse a Santiago Morning fue el gran plantel que tiene en todas sus ramas, sin embargo, el fútbol femenino está dentro de las prioridades que la compañía latinoamericana tiene para este 2023: ampliar su reconocimiento en una liga que cada día se vuelve más competitiva.

El fútbol femenino es muy importante para Latamwin, ya que visibiliza que las mujeres tienen las mismas capacidades y talentos para jugar al fútbol que los hombres. Por eso se enorgullece de auspiciar a las mujeres de Santiago Morning, especialmente porque conocen su astucia a la hora de jugar, al igual que el zorro.