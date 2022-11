Dani Corvalán: "Lo más importante no son los resultados, sino que disfrutar"

Daniela Corvalán comenzó en el deporte desde pequeña durante su etapa escolar. Siempre estaba probando distintos talleres deportivos. Practicó atletismo, durante unos años jugó fútbol y también corría carreras de 10 kilómetros para mantener su estado físico. Un día decidió probar una carrera corta en cerro y le gustó mucho, tanto así, que este 27 de noviembre competirá en el Columbia Trail Challenge en la Región de Los Ríos.

El trail se define como la práctica de la carrera a pie en plena naturaleza. También es conocido como carrera de senderos y es un deporte sumamente completo. No solo requiere un buen trabajo de piernas, sino que también buen tren superior. Además, de la exigencia física, también necesita de concentración y sobre todo, prudencia.

Este deporte solamente se practica en montaña y no solo se limita a correr por senderos, los relieves accidentados y el desnivel forman parte del trail running. En ocasiones se utilizan bastones o se apoyan las manos en las piernas cuando los tramos son más empinados, eso en relación a los ascensos. En los descensos, la clave es tener cuidado con los apoyos e intentar que el antepié amortigüe los impactos y se utilizan los brazos para mantener el equilibrio.

Daniela comenta que se decidió por el trail porque "es un deporte individual, pero que al mismo tiempo puede ser grupal. Me encanta tener mi espacio y tiempo en el cerro alejada del caos de la ciudd y de la sobreconexión con el celular y la televisión. También hay días que me encanta compartir tiempo en la montaña con las personas que estimo".

"El deporte me ha enseñado demasiadas cosas, pero lo que más me queda es que para todo en la vida hay que ser constante y perseverante. Para mí lo más importante no son los resultados, sino que disfrutar del proceso y del progreso", aseguró Daniela.

Sobre la carrera en Huilo Huilo que se desarrollará el 27 de noviembre en la reserva ecológica de Huilo Huilo, Corvalán señaló que espera "sentir la sensación de libertad y felicidad de correr en lugares que no siempre tengo la posibilidad de correr. Huilo Huilo es un lugar hermoso y único, al igual que otras carreras del circuito. Quiero disfrutar al máximo y compartir con otros corredores que disfrutan del trail running tanto como yo", cerró Dani.