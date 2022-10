La competencia comenzó con la prueba de los 5000 metros marcha damas y varones, donde la atleta de Los Ángeles, Anastasia Sanzana, se quedó con la medalla de oro, con un tiempo de 25:43.67. "Estaba volviendo a las pistas, había dejado de entrenar por diversas razones, tanto de estudios como familiares, llevaba dos semanas entrenando y acá fue darlo todo", dijo la deportista.

En 5000 metros planos varones, el triunfo quedó en manos de Joaquín Campos, del club Juan Silva de Lota, con una marca de 14:35.20, seguido de Luis Ñancupil del club Atlético Puerto Sur, y de Gabriel Muñoz, deportista del Atlético Quirihue. En esa misma prueba, en damas, la doble medallista en los Odesur, Fedra Luna (Argentina), se impuso en el primer lugar, seguido de Guiselle Álvarez del club Nehuén, y en tercer puesto terminó la penquista Josefa Quezada.

"Después de los Odesur quedé un poquito agripada, quise correr lo mejor que pude. El estadio está bastante lindo, me hubiese gustado sentirme mejor, pero una tiene salir a dar lo mejor, así que feliz de terminar el año con un triunfo en Concepción, un broche de oro para el 2022", dijo Fedra Luna.

En las pruebas de velocidad, en tanto, brilló la mujer más rápida de Chile en la actualidad, María Ignacia Montt del Club Atlético Santiago y medallista de plata en los Odesur, al quedarse con el oro en los 100 metros, tras cruzar la meta con una marca de 11.63, seguida de la colombiana Natalia Linares con 11.66, y de Anaís Hernández (11.78). "Me sentí bien, venía atrás un poco y logré meterme en los últimos 10 metros, venía un poco resfriada, de hecho no sabía se viajar o no, pero lo logramos, logré cerrar el año como corresponde", comentó la velocista.

Fue el broche de oro para una jornada llena de emociones en la pista del estadio de Concepción, y que consolida al Grand Prix Marlene Ahrens como una de las grandes citas atléticas de Sudamérica.

Ganadores Grand Prix Marlene Ahrens

Damas

Marcha 5000 metros: Anastasia Sanzana (25:43.67)

100 metros planos: María Ignacia Montt (11.63)

5000 metros planos: Fedra Luna, Argentina (15:58:00)

Lanzamiento jabalina: Jucilene Sales De Lima, Brasil, (53.99 mts)

Lanzamiento bala: Ivana Gallardo (15.46)

Salto Largo: Natalia Linares, Colombia, (6.20 mts)