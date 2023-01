IFFHS eligió a Christiane Endler como la mejor arquera de Conmebol, y también como la mejor del mundo, en la temporada 2022. Va de cabeza a ganar el The Best.

La temporada 2022 de Christiane Endler comenzó con el pie derecho. Apenas seis meses después de firmar su llegada con el Olympique Lyon ganó el premio The Best a la mejor arquera del mundo. Obtuvo la Women's Champions League, la D1 Féminine, la Supercopa de Francia, jugó una Copa América y se rehabilitó express de una cirugía de rodilla.

Son numerosos los premios individuales que ha obtenido Tiane esta temporada. En resumen, es la mejor arquera de Francia, de Europa, de Chile, de Sudamérica y del mundo. No hay ranking local que no la ponga a ella en el número 1, lo que la hace ser la gran favorita para quedarse con el The Best por segundo año consecutivo.

Es en esa misma línea que las dos nominaciones que realizó la IFFHS este mes no sorprenden. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol escogió a Endler no solo como la mejor portera del mundo, sino que la incluyó en dos oncenas ideales: del mundo y de Conmebol.

En el caso de la formación sudamericana, está compuesta por Christiane Endler (Chile); Antonia (Brasil), Agustina Barroso (Argentina), Rafaelle (Brasil); Leicy Santos (Colombia), Ary Borges (Brasil), Debinha (Brasil), Linda Caicedo (Colombia); Yamila Rodríguez (Argentina), Bia Zaneratto (Brasil), Adriana Leal (Brasil).

Asimismo, la alineación ideal del mundo en 2022 la encabeza Christiane Endler (Lyon); Lucy Bronze (Barcelona), Leah Williamson (Arsenal), Wendie Renard (Lyon), Selma Bacha (Lyon); Lena Oberdorf (Wolfsburgo), Alexia Putellas (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona); Beth Mead (Arsenal), Alex Morgan (San Diego Wave), Alexandra Popp (Wolfsburgo).

El próximo premio del que podría hacerse acreedora la capitana de la selección chilena femenina es el The Best de la FIFA, el 27 de febrero. Este viernes 3 cierran las votaciones para las nueve categorías distintas, donde Endler podría convertirse en la primera guardameta que se queda con el trofeo en dos ocasiones.