Chile vs Venezuela | Horario, cómo y dónde ver en vivo a La Roja Femenina en el segundo amistoso con la Vinotinto

La Copa América Femenina está a la vuelta de la esquina y La Roja se sigue preparando para el debut, y este martes volverá a la cancha en un nuevo partidazo contra Venezuela, esta vez en El Teniente de Rancagua.

En el primer encuentro con la vinotinto, la selección chilena no pudo sumar en Curicó y se llevó una derrota por la cuenta mínima. El gol de Mariana Speckmaier en los últimos minutos del compromiso pegó fuerte en el cuadro de José Letelier que no pudo celebrar en casa.

Ahora en este nuevo amistoso las chilenas esperan conseguir una victoria y así mantener la ilusión de cara a la Copa América a disputarse en julio. El Grupo de La Roja Femenina es con Colombia, Ecuador, Paraguay y Bolivia.

Una de las que habló sobre el primer encuentro fue Camila Sáez, quien explicó que "fue un partido difícil, trabado, de mucho roce. La cancha estaba muy blanda, pero nos hace bien para aprender y ver los errores que tenemos, para prepararnos para la Copa América".

Sobre el compromiso del martes y el apoyo de la gente, Sáez expresó que "cada vez que jugamos en Chile la gente se porta muy bien. Para nosotras es el plus que no sda para estos partidos, a pesar de que el resultado (en el primer partido) no se nos dio".

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile Femenino vs Venezuela?

Chile vs Venezuela juegan este martes 28 de junio a las 18:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Chile vs Venezuela?

El partido será transmitido por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y CHV, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Chile vs Venezuela?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports.