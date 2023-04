Este lunes terminó la fecha FIFA de abril para la Roja Femenina. Con DT interino todavía, la ventana de selecciones tuvo dos partidos amistosos a puertas cerradas y contó con 26 jugadoras en su mayoría Sub 23, quienes ya están trabajando con Santiago 2023 en la mira.

Catalina Figueroa entró el año pasado a la selección chilena femenina adulta, sobre todo después de jugar el Mundial Sub 17 India 2022. La defensora se hizo un espacio, fue al repechaje mundialista en febrero pasado, y sueña con consolidarse en el primer equipo nacional durante los próximos meses.

Según la zaguera, "es un proceso nuevo en la selección en que están tratando de potenciar mucho a las jugadoras jóvenes nuevas y a las jóvenes experimentadas. Lo veo de forma muy positiva porque hay que empezar a potenciar un poquito más a las categorías más jóvenes".

La gran meta, sin embargo, es consolidarse pronto para entrar al equipo nacional que disputará los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en octubre próximo. "Todas estamos acá para tratar de ganarnos un puesto en la selección. Estamos compitiendo para eso y poco a poco potenciándonos como equipo", agregó Catalina.

La fecha FIFA no fue fácil ni para la Figue ni para varias de sus compañeras, quienes ya comenzaron el primer semestre. De todos modos, ella confesó sentirse cómoda. "Ha sido un año distinto. Entré a la universidad y he tenido la posibilidad de adaptarme a eso y a los entrenamientos, y he podido compatibilizar ambos de muy buena forma", cerró.

El desafío que sigue para la Roja femenina será en la ventana de selecciones de julio, que se disputará antes del Mundial Femenino 2023. La idea del equipo nacional es aprovechar la fecha FIFA para jugar amistosos justo antes de los Panamericanos, que serán tres meses después.