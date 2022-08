Este domingo 21 de agosto se desarrolló la clásica media maratón de Buenos Aires. Decenas de chilenos cruzaron la cordillera para correr por 21 kilómetros, pero una nacional se llevó las portadas luego de morir tras cruzar la meta, pero revivir después de 22 minutos.

Manuela Bugueño, médica chilena de 30 años, terminó la competencia y segundos después se desvaneció. El problema es que sufrió de muerte súbita y su corazón estuvo paralizado durante 22 minutos, hasta que los médicos del evento lograron reanimarla. Así lo informó la Asociación Ñandú, organizadora del evento.

"El domingo, la corredora chilena Manuela Bugueño, de 30 años, se desvaneció al cruzar la meta en un tiempo de 1h28m. Fue rápidamente atendida por el equipo médico de la organización y se le realizaron las tareas de reanimación. En coordinación con el Centro de Monitoreo Urbano del gobierno porteño se agilizó el traslado de una ambulancia hacia el Hospital Fernández, donde se completó su atención, mientras se mantuvo en contacto directo a su familia", detallaron

En conversación con La Nación, Bugueño comentó que "estuve muerta 22 minutos. Estoy bien, procesando todo. Viva y muy agradecida. Estuve 22 minutos muerta. Crucé la meta, me desvanecí, me entendieron al tiro. Eso fue lo que en verdad me salvó la vida, porque si no hubiera estado todo el equipo de emergencia, que estaban encargado de esto, yo no estaría contando esto".

Según ella, "esto es de verdad, porque fue todo muy rápido, un muy buen equipo, me hicieron muy buenas compresiones, muy buen trabajo. Fueron 22 minutos de masaje cardíaco y de desfibrilación. Hace más de 10 años que corría y ya hace unos cinco que estoy corriendo distancia más larga. Ya había corrido media maratón y nunca me había pasado y ahora me pasó".

De todos modos, Bugueño le agradeció a los médicos que lograron reanimarla. "Soy muy afortunada porque había médico cardiólogo y todo un equipo. Gracias al buen manejo, me sacaron del paro. No cualquiera tiene esa suerte. De verdad, estoy impactada y agradecida. Yo que soy del área de la salud, sé que no en todos lados es así y estoy realmente muy muy agradecida porque les debo más que la vida", destacó.

Actualmente, Manuela Bugueño sigue hospitalizada en el hospital Alemán de la ciudad de Buenos Aires y se espera su alta médica durante los próximos días.