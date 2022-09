Bárbara Santibáñez (29) se inició en el deporte desde muy pequeña. A los 5 años su hermano Rodrigo, con el que se lleva por un año de diferencia, fue el detonante para que siempre estuviese jugando con él y sus amigos. Allí comenzó a jugar fútbol y creció su interés por el balompié.

Cuando le toca recordar el por qué escogió el fútbol, Bárbara asegura que "no sé si yo lo escogí o él me escogió a mí. Al fin y al cabo, nací con ciertas aptitudes que quizás pude desarrollar con los años y que eran adecuadas para la práctica de este deporte. A eso de los 10 o 12 años me decidí por el fútbol totalmente, porque también hacía gimnasia artística".

La jugadora que inició su carrera en Colo-Colo, no solo se dedica a jugar fútbol, sino que también estudió la carrera de Director Técnico. "Decidí estudiar eso porque no imagino ni quiero mi vida lejos del fútbol. Es lo que me da vida y me mantiene llena de ilusión. Hoy en día tener el privilegio de disfrutarlo desde dentro, y espero que en un futuro pueda ejercer mi profesión de entrenadora y disfrutarlo desde el otro lado de la línea", aseguró Santibáñez.

La carrera futbolística de Bárbara inició en 2008 y 14 años después, por supuesto que las cosas han cambiado -quizás no lo suficiente- pero sí han existido avances, sobre todo en Chile. Para Bárbara el crecimiento ha sido progresivo "sin duda, el plus que existió en Chile con la Copa América del 2018 y los resultados obtenidos, dieron pie para que entrar a un Mundial fuera histórico, al igual que la participación en los Juegos Olímpicos".

"Sin embargo, creo que falta bastante, pero siempre he dicho que lo importante es avanzar. Creo en los procesos aunque en el fútbol seamos exitistas y resultadistas. El fútbol femenino debe ir a su ritmo, con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, y trabajar bajo esas convicciones", enfatizó la ex Everton y Santiago Morning.

Pensando en el futuro y proyectando el desarrollo del fútbol jugado por mujeres, Bárbara espera que "siga creciendo y se respeten todas las exigencias que cada día se crean para seguir profesionalizando el fútbol en nuestro país".