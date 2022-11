Universidad de Chile derrotó por 3-2 a Colo Colo Femenino este domingo, en una nueva edición del Superclásico. Las Leonas lograron subir en la tabla y ganar su primer clásico del año, que les valió tomar el segundo puesto del Campeonato Femenino 2022.

Bárbara Sánchez se mostró muy feliz luego del triunfo. "Sabíamos que los clásicos hay que jugarlos y ganarlos, hoy no fue la excepción. Fue un partido bien difícil, pero pudimos mantenernos cuando tuvimos el resultado en contra. Estoy muy contenta por mis compañeras, por todo el equipo. Jugamos en equipo y esa fue la clave", expresó.

Según la Chama, "sin dudas, el ritmo de la Copa Libertadores nos ayudó a subir un poco más el nivel. Parte del equipo estuvo en Brasil y el ritmo de esos partidos, que fueron bien intensos, nos ayudaron mucho y hemos ido reafirmando los objetivos y lo que queremos como equipo. Eso ha sido la clave".

Ante Colo Colo, Sánchez volvió a la titularidad y afirmó que se siente "contenta en lo individual; no lo estaba pasando bien, una entiende que así es el fútbol. A veces estamos bien, otras veces no tanto, pero hay que saber asumir. Muy contenta porque por fin se me dio el gol y eso fue clave para ir subiendo el nivel. Feliz de estar de titular, poder ayudar a mi equipo. Hoy no hice goles pero ya estar dentro del campo es importante para nosotras".

Pero, ¿cuál fue la clave para derrotar a las albas? La delantera venezolana afirmó que "simplemente jugar en equipo, ser compañeras, no dar ninguna pelota por perdida. Eso fue lo que pasó en el segundo tiempo y estoy contenta por cómo se dio el partido y por el resultado".

Todo indica que Universidad de Chile enfrentará al Cacique nuevamente en semifinales. Sánchez cree que es algo "muy bonito. Siempre el final de campeonato son los cuatro mejores y cada partido es muy difícil. Si nos toca otra vez Colo Colo serán partidos sumamente especiales así que tenemos que prepararnos y salir con la misma convicción y la misma hambre de lo que es la U y queremos como equipo".

Este domingo, Sonya Keefe se puso como la máxima goleadora del campeonato con 21 anotaciones y Sánchez le envió un mensaje a la Bombardera. "Felicitarla porque sé todo lo que ha trabajado para estar en el podio de goleadora del campeonato. Es muy chica y estamos ayudándola a que vaya madurando. Estoy muy contenta por ella, espero que sigan los goles y que esos goles nos ayuden a ganar", cerró.